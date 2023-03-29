樓市走勢｜內地客及大手客出籠 加速樓市升溫

中港全面通關後，近期不少內地客及新香港人重投樓市，甚至有豪客不惜支付樓價30%重稅，以公司名義入市購入物業，加速樓市升溫。
事實上，反映非本地買家入市個案的買家印花稅(BSD)，價量均出現明顯上升。據稅務局資料顯示，上月錄得61宗買家印花稅(BSD)相關成交，涉及稅款1.796億元，相比1月的34宗及9,270萬元，分別增加79.4%及93.7%，宗數更創8個月新高。
瑜一第1B期首輪179伙即日沽清
由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站瑜一第1B期以平價姿態出擊，首批單位平均呎價不足2.5萬元，較毗鄰二手豪宅天鑄呎價平近三成，加上屬何文田第一個地鐵站上蓋豪宅新盤，風頭可謂一時無兩。早前更吸引一名疑似「富二代」在兩名保鏢陪同下到示範單位參觀，瞬間成為市場熱話。
到樓盤在上周六(25日)開售，大手客時段已售出近100伙，所有三房單位率先沽清。華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1B期反應熱烈，首輪發售179伙即日沽清，套現近30億元，平均每伙售樓約1,670萬元；並錄多組大手客入市，有3組買家各購4伙，其中2組屬關連人士，斥資逾1.3億元購入8伙，包括2伙三房及6伙兩房單位。據知，該組買家需要支付樓價30%的辣稅，以成交金額計，稅款達3,900萬元。
客源方面，若以買家英文名字分析，約60伙買家由內地背景或外籍人士購買，佔比約33.5%。另有6伙買家以公司名義入市。至於以買家報住地址分析，則有約2%買家報住地址位於內地。
屬樓市三辣招之一的買家印花稅(BSD)，針對香港永久居民及透過公司名義入市的買家，實施至今11年。不過，政府最近推出多項措施「留人才」、「招人才」，包括海外專才買樓退稅方案，合資格外來人才由去年10月19日或之後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入及仍然持有的首個住宅物業，申請退還已繳付的買家印花稅及新從價印花稅，不過他們仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅。
新盤周末559宗成交
連同長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期，以及其他貨尾，過去周末兩日(25日及26日)一手市場錄得約559宗成交，按周升近3倍。3月迄今，整體新盤成交量急增至約1,985宗，不僅較上月全月約900宗多出1倍，料本月全月成交量勢破2,000宗，至少為去年8月後新高。