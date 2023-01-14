樓市走勢｜內地客赴港買爆港樓？九龍站勢成焦點

內地客於本港樓市，一向扮演舉足輕重角色。過去3年在新冠疫情及封關下，內地客近乎絕迹。隨着中港經已通關，加上政府推出一系列吸納海外人才措施，今年豪宅有機會成樓市升市火車頭。而向來是內地客置業重鎮的九龍站，今年勢成焦點，交投量有望重上300宗水平。 中原地產九龍站及尖沙嘴區高級區域營業董事余倫鋒表示，九龍站一帶豪宅內地業主(連同新香港人)比例甚高，估計佔約三成至四成。因此，九龍站過去3年面對疫情及內地經濟不景夾擊下，內地客近乎絕迹下，交投低迷，去年全年僅錄得約141宗二手成交，較2021年全年約302宗，下跌超過一半，創歷史新低。去年更有4個月的交投量跌至單位數，當中以8月最差，僅錄得5宗，比全年成交量最高的1月22宗，勁插逾七成。

九龍站上蓋 5 大指標豪宅去年交投不足百宗 九龍站上蓋5大指標豪宅，包括凱旋門、天壐、擎天半島、漾日居，以及君臨天下，2022年全年成交量不足百宗，僅錄76宗，比前年202宗少逾六成；當中擎天半島佔25宗最多，其次是漾日居16宗，凱旋門及天璽同錄14宗。君臨天下錄7宗最少，且全部在上半年出現，下半年陷「零成交」。 呎價方面，由於缺乏海景大單位成交，九龍站豪宅均價已跌穿3萬元，去年12月低見24,727元，與2019年7月均價52,962元比較，相差逾五成。

通關前呎價險穿 2 萬 本港樓市連月出現調整，通關前九龍站呎價亦差點跌穿2萬元。漾日居5座一個實用面積約933方呎單位，去年11月以1,898萬元沽出，呎價20,343元。而凱旋門對上一宗成交，為觀星閣高層C室，實用面積約1,098方呎，屬四房間隔，通關前劈價至3,900萬元易手，呎價35,519元。翻查成交紀錄，同座一個高三層同室、同面積、同座向單位，2019年以5,400萬元連一個車位沽出，呎價近5萬元。扣除約值450萬元車位，屋苑同類單位短短3年跌價逾1,000萬元或兩成。 今年交投量料重上 300 宗 不過，余倫鋒認為，隨着中港通關，高鐵站落實本周日(15日)恢復營運，政府推出的「高端人才通行證計劃」，招攬年薪高達250萬港元的高收入群組，相信有助刺激本地豪宅需求，尤其九龍站近年累積一定購買力，今年成交量肯定更勝去年，甚至有望重上300宗水平，樓價料反彈約一成。政府早前表示，該計劃自去年12月18日推出後反應超乎預期，至今已接獲近3,800份申請，當中約六成獲批。