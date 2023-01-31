樓市走勢｜利嘉閣廖偉強上調今年樓價預測 年內擬增聘500人

受惠中港恢復通關、防疫措施放寬等利好消息帶動下，本港樓市氣氛轉好。利嘉閣地產總裁廖偉強在新春團拜活動中表示，去年進行2023年樓價預測時未有計及上述的利好消息，因此住宅樓價全年升幅約5%至8%，最新調整全年升幅可達10%以上，而樓市在農曆新年之後，即2月至3月將會出現「小陽春」。

料發展商推盤「求量又求價」

廖偉強稱，隨着中港兩地通關，隔離令、口罩令等防疫措施陸續撤銷，市面氣氛亦持續轉好，樓市亦穩步復甦；加上今年「高端人才輸入計劃」全面展開，相信這批新移民來港的高端人才定能帶來新動力，加速經濟發展及推動樓市。近期樓價已逐步止跌回穩，大批等待入市的準買家陸續付諸行動，令1月份開始市況明顯轉旺，抑壓已久購買力大爆發。發展商有見樓市轉活，亦在新春前先推出貨尾單位來測試市場的威力，並且積極部署稍後推出全新樓盤。

不過他認為，發展商今年不會以「折讓價」推盤，因會先測試市場的承接力，料會有序地推盤應市，同時「求量又求價」，而推出單位相信會以中小型單位為主。

為配合兔年樓市穩步上升，廖偉強指，公司將投放更多資源搶攻市場佔有率，會投資至少逾千萬元於加強互聯網的應用及透過社交平台作宣傳等，積極吸納本港及內地客源。利嘉閣目前共有約2,100名員工，當中營業部佔約1,800人，公司計劃今年增加500名營業部人員，另會繼續優化分行租金。