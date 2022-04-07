樓市走勢｜利嘉閣研究：一手私宅首季買賣僅1,679宗 近24季最少

本年度首季在全新盤按兵不動下，一手私宅登記跌至谷底，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，料次季隨疫情好轉，發展商將傾巢而出，買賣登記可望錄得倍升的反彈勢頭。據土地註冊處資料顯示，今年第一季全港共錄得1,679宗一手私宅買賣登記，較去年第四季的4,633宗急挫64%，除連跌兩季外，亦創24季（即6年）以來新低，並較兩年前本港首度爆發新冠疫情時、即2020年第一季的2,186宗，再跌23%，反映第五波疫情影響巨大。此外，今年第一季涉及登記金額256.90億元，按季挫55%，連跌3季兼且是近8季最少。若以每宗平均售價計算，今年首季高見1,530萬元，按季升23.4%。

首季一手私宅登記量 新界區跌最多 按分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年首季一手私宅登記量錄得全線下挫，其中新界區跌幅最大。數據顯示，新界區一手買賣登記由去年第四季的2,904宗，按季挫72%，至首季的826宗；涉及金額105.98億元，按季瀉63%。港島區亦挫七成，季內僅錄得175宗一手私宅買賣登記，而登記金額亦跌55%，減少至71.47億元。至於九龍區季內一手私宅登記量也錄得41%的跌幅，由對上一季的1,152宗，大減至678宗，登記總值相應減少41%，至79.45億元。

今年首季應市新盤中，元朗「THE YOHO HUB B期」錄得最多登記，有418宗，涉及登記總值45.43億元，平均每宗成交價約1,087萬元。

首季應市新盤 新界區佔比最多 近五成 按樓盤分類，今年首季應市新盤中，新界區佔比最多（49.2%），當中元朗「THE YOHO HUB B期」錄得最多登記，有418宗，涉及登記總值45.43億元，平均每宗成交價約1,087萬元。此外，長沙灣「映築」有204宗，排次位，涉及登記總值15.16億元，平均每宗成交價約743萬元。至於九龍灣「皓日」則錄116宗登記排第三位。在首季的十大熱賣新盤中，平均每宗成交價最高者為西南九龍「維港匯2期」，期內錄得55宗登記，平均每宗涉資1,543萬元；而旺角「雋薈」的437萬元則成為較低平均價者。