樓市走勢｜利嘉閣研究：議幅收窄 十大屋苑周末買賣21宗 創近44周新高

疫情續見改善，買家重拾入市信心，連續兩個周末的十大屋苑均出現顯著轉旺的勢頭，料良好氣氛將可延續。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在過去的周末日（3月26日至27日）十大指標屋苑累錄21宗二手成交個案，較上周末（3月19日至20日）的19宗，按周再升2宗或11%，創自去年5月底以來的44個周末新高。

怕遲會貴 買家加快入市步伐 廖偉強指出，本地新冠確診宗數進一步減退，一連兩日均少於萬宗水平，刺激整體樓市氣氛好轉，加上市場憧憬之後會放寬部分限聚措施，促使買家加快入市。綜觀過去兩日，無論是一手及二手市場均見轉旺，部分買家擔心遲買議價空間將進一部收窄，故近日積極睇樓，趁樓價仍未明顯回升前入市。廖氏認為，只要疫情持續受控，相信樓市仍會朝著樂觀的方向進發。

美孚、嘉湖山莊本周表現最佳 於剛過去的周末十大指標屋苑買賣中，九龍區表現依然最好，本周末錄得9宗成交，與對上一周持平；港島區本周錄得4宗成交，較上周末減少1宗；新界區錄8宗買賣，按周多3宗。屋苑中，美孚新村及嘉湖山莊表現最佳，本周末同錄得4宗成交，其次為新都城及沙田第一城，各錄得3宗成交；太古城及康怡花園各有2宗買賣。至於黃埔花園、麗港城及映灣園各有1宗成交，杏花村則暫未錄得成交。

美孚新村錄本月迄今共錄 21 宗成交 利嘉閣地產美孚萬事達A組聯席市務董事郭永峰表示，美孚新村過去兩日交投明顯轉旺，買家積極入市，錄得得的4宗成交中包括該行促成的2期吉利徑11號低層A室，實用面積約705方呎，建築面積約943方呎，剛以約820萬元沽出，折合實用面積呎價約11,631元，折合建築面積呎價約8,696元。美孚新村本月至今共錄21宗成交，平均實用呎價約12,655元。

沙田第一城兩天錄 3 宗成交 多買家入市尋寶 利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛亦表示，疫情放緩，多了買家入市尋寶，市況較之前熱鬧，其中沙田第一城於剛過去的周末錄得3宗成交，包括43座低層F室，實用面積約284方呎，建築面積約395方呎，以約515萬元成交，折合實用面積呎價約18,134元，折合建築面積呎價約13,038元；屋苑本月至今共錄21宗成交，平均實用呎價約15,800元。