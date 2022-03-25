樓市走勢｜利嘉閣研究：2月50指標屋苑樓價跌0.4% 創一年新低

疫情影響樓價，近月不少業主願意擴大減價空間，吸引買家趁低入市。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，指標屋苑交投量在2月份跌至逾兩年低位後，預期本月略為反彈。2022年2月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價跌勢持續，報14,985元，較1月的15,039元再跌0.4%，創近12個月以來新低，並於期內首度跌穿1.5萬元關口。至於樓價自去年8月的歷史高位，已一口氣連跌6個月，累積跌幅多達4.8%。

港九區續跌 新界表現平穩 今年2月份，全港3區樓價中，港九持續下跌，新界則表現平穩，當中港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎價跌1.1%，報17,905元，九龍區21個指標屋苑平均實用呎價則跌0.5%，報16,146元。至於新界區21個指標屋苑平均實用呎價企穩不跌，微升3元，報12,884元，逆市跑贏大市。

上月樓價報跌屋苑佔 25 個 列入觀察名單的50個指標屋苑中，上月樓價報跌的屋苑有25個，佔整體比率50%，報升的有23個，另有2個屋苑出現零成交而未能比對。當中，上月樓價錄得實質跌幅較顯著的屋苑，包括荃灣綠楊新村、鰂魚涌太古城、將軍澳廣場及大埔中心，分別錄6.9%、4.6%、4.4%及4.4%的實質跌幅。至於錄得樓價升幅較顯著的指標屋苑，包括紅磡海濱南岸、天水圍栢慧豪園、荃灣麗城花園及鰂魚涌南豐新村，實質按月升幅分別為5.4%、5.1%、4.5%及3.2%。

50 屋苑上月交投 447 宗 26 個月來最少 2月份時第五波疫情不斷升溫，令交投量萎縮，願意減價賣樓的業主增多，樓價亦進一步尋底。2月份50指標屋苑交投量只有447宗，按月減少11%，表現持續反覆偏軟，並創下2020年1月以來的26個月新低。2月份全港3區交投量中，港島區按月跌5%，錄79宗買賣，九龍區買賣跌11%，全月有166宗，而新界區更挫達14%，只錄得202宗成交。當中交投最旺指標屋苑為沙田第一城，錄得33宗成交，其次為嘉湖山莊及維景灣畔，分別錄得24宗及23宗買賣。