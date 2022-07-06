樓市走勢｜利嘉閣：一手私宅上半年登記僅4735宗 較去年下半年急挫近五成

受疫情影響，上半年一手新盤銷情受阻，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，料下半年發展商將積極推盤追落後。綜合土地註冊處最新數據所得，今年上半年全港累錄4,735宗一手私宅買賣登記，較去年下半年的9,277宗急挫49%，而與去年同期比較亦跌42%，創下自2013年上半年一手新例後的18個半年度新低。至於期內物業登記總值，則創16個半年度最少，錄約634.74億元，較去年下半年的1,189.92億元急挫47%，而上半年平均每宗一手私宅售價約1,340.53萬元，較去年下半年升4.5%。

新界區登記量佔整體逾六成 按地區劃分，新界區買賣登記量佔逾六成，惟半年計卻急挫近半(48%)，主因是首季受第五波疫情拖累，新盤幾近停擺所致，區內登記很大部分是靠次季追落後而收復部分失地。總結新界區上半年整體一手登記量只錄得2,936宗，佔整體比例達62%，宗數按半年大減48%；期內涉及登記總額亦減少43%，錄得331.63億元，即平均每宗均價約為1,129.5萬元，按半年升9.8%。

九龍區登記量跌勢最少 九龍區方面，買賣登記量跌勢為3區中最少，但亦挫逾四成，上半年區內主要靠啟德新盤MONACO MARINE，以及在第五波疫情嚴重爆發前成功推出的長沙灣映築錄得理想承接所撐起，帶動九龍區過去半年累錄1,538宗一手買賣，按半年減少41%。至於登記總額錄約188.07億元，按半年相應挫42%，平均每宗售價近1,222.8萬元，按半年微跌1.8%。

港島區登記量少兼跌幅最大 至於港島區，上半年買賣登記量除了是3區之中最少外，亦為跌幅最大的分區，主因是上半年港島區內缺乏全新盤應市，僅靠餘貨項目的零星交投支撐，而當中上半年最矚目的登記項目為西半山CAINE HILL的100宗，結果港島區上半年整體一手登記量只錄得261宗，按半年急瀉73%；而期內涉及登記總額亦大減59%，只錄得115.04億元，惟每宗均價卻高見4,407.7萬元，大幅拋離九龍及新界區。

柏瓏 I 及 II 登上半年新樓銷量榜首 按樓盤分類，在過去半年累錄買賣登記宗數最多的新盤是元朗柏瓏I及柏瓏II，合共涉1,362伙；其次是同區THE YOHO HUB B期的438伙登記，而第3及第4位分別是啟德MONACO MARINE及白石角SILICON HILL 1期，分別錄294宗及276宗。