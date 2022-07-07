樓市走勢｜利嘉閣：上半年二手私宅登記量值同挫兩成 新界區均價逆市升

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，受第五波疫情影響，二手私宅買賣登記在上半年再次跌穿2萬宗以下，料隨疫情轉穩及政府管治班子換屆帶來新思路下，料下半年可轉穩回升。據土地註冊處最新數據，今年上半年全港共錄17,708宗二手私宅買賣登記，涉及金額1,632.74億元，較去年下半年的22,486宗及2,088.48億元，分別跌21%及22%，數量創5個半年度新低，數值則是2020年下半年以來最少。

基建及北部都會區帶動 新界樓價最硬淨 今年上半年平均每宗二手私宅成交價為922.03萬元，為連升3個半年度創歷史新高後回落，但保住歷史次高之位，較2021年下半年的928.79萬元微跌0.7%。若按區域劃分，港島區上半年之均價為1,313.67萬元，按半年跌3.1%，九龍區為909.62萬元，按半年跌0.7%，新界區則為779.48萬元，逆市升1%，反映隨著交通基建進一步完善，以及北部都會區概念支撐下，新界區平均樓價表現最硬淨。

愉景灣上半年登記量僅 162 宗 跌幅最大 按屋苑劃分，十大活躍成交屋苑在上半年累錄1,955宗買賣登記，較去年下半年的2,044宗微跌4%，其中愉景灣登記量在過去半年挫25%，跌幅最大，只錄得162宗登記；但亦有3個屋苑逆市錄得升幅，當中以沙田第一城升11%最凌厲，上半年錄231宗登記，太古城和日出康城亦分別升2%及1%，後者共錄379宗，更蟬聯熱賣屋苑榜首之位，嘉湖山莊則以266宗屈居次席。