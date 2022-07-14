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2022-07-14 18:50:35

樓市走勢｜利嘉閣：上半年私宅轉手僅94.6%獲利 虧損個案695宗 2011年來最多

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利嘉閣研究部指，上半年私宅轉手獲利買賣登記僅共錄13,575宗，創12年來新低；虧損個案則錄695宗，則創12年來最多。(資料圖片)

利嘉閣研究部指，上半年私宅轉手獲利買賣登記僅共錄13,575宗，創12年來新低；虧損個案則錄695宗，則創12年來最多。(資料圖片)

綜合土地註冊處資料所得，今年上半年本港共錄13,575宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達94.6%，不單連跌8個半年度，更創近24個半年度(12)新低，並較去年下半年的96.6%再跌2個百分點；若同比2021上半年的97.5%，更跌達2.9個百分點。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近年樓市屢受多個不利因素衝擊，導致二手私宅轉手獲利比率及平均賺幅雙雙不斷下試低位，其中虧損的轉手個案及比率，更創近12年以來最多。

每宗轉手平均賺幅僅66%

平均獲利幅度方面，上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為66%，較去年下半年跌5.3個百分點，為近11個半年度以來的新低，並連續6個半年度錄得跌幅。當中，沽樓獲利一倍或以上的轉手個案共5,943宗，佔整體二手私宅買賣比例有所下跌，由去年下半年的42.3%，跌0.9個百分點至今年上半年的41.4%。至於上半年錄得虧損的轉手個案共有695宗，佔整體比例4.8%，為2010下半年以來的24個半年度高位。若以宗數計算，則是2011年至今，11年半以來的按半年最多。

將軍澳新都城在上半年十大獲利登記最多屋苑中，排名第一，每宗轉手個案平均賺幅達114.4%。(資料圖片)

將軍澳新都城在上半年十大獲利登記最多屋苑中，排名第一，每宗轉手個案平均賺幅達114.4%。(資料圖片)

新都城轉手平均賺幅最多

若以屋苑層面分析，日出康城、嘉湖山莊及沙田第一城，分別以348宗、246宗及200宗獲利登記，成為上半年擁有最多私宅轉手賺錢個案的3大屋苑，而各自獲利成功比率分別達95.1%98.8%95.2%。至於十大獲利登記最多屋苑之中，以新都城的每宗轉手個案平均賺幅最多，達114.4%；而榜內賺幅最少者則為日出康城的31.1%

下半年有望止跌回升

陳海潮指出，自2018年中開始，樓市先後受中美貿易戰、社會運動及新冠疫情連環衝擊，樓價整體呈震盪橫行，時而反覆偏軟，導致近年二手私宅轉手獲利比率及平均賺幅徐徐下跌。不過，隨著貿易戰轉靜、社會運動化解，及疫情轉穩而大眾也漸有調適，期望今年下半年整體樓市可以止跌回升，並帶動獲利比率及賺幅雙雙擺脫下降軌，冀下半年獲利比率可重登95%之上，賺幅則重越68%或以上水平。

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