樓市走勢｜利嘉閣：十大屋苑周末錄8宗買賣 一半屋苑「食白果」

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，經首季一輪去貨及樓價上升後，目前處於好淡爭持之局，買家表現較為觀望審慎，導致近來二手市場交投較為失色。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(22及23日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上周末(15及16日)的5宗，回升60%，惟已連續3周處於單位數，且半數屋苑均「食白果」，反映市況持續放緩。

廖偉強指出，首季消化不少二手盤源，而樓價年初迄今累升近8%，面對業主叫價相對企硬，部分準買家轉為觀望心態，加上一手新盤近日持續以貼市價，甚至減價搶佔市場份額，均對二手屋苑造成壓力。他稱，預期買家仍需時適應樓價有所上升，並待新盤向隅客回流，二手交投方會逐步回升。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區交投最旺，錄得5宗買賣，按周大增1.5倍，至於港島及新界區則各錄1宗及2宗成交。若以屋苑劃分，紅磡黃埔花園、藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊各自均錄得3宗成交，表現最好；鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨則各有1宗買賣；不過，鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園共5個屋苑則齊齊捧蛋，周末均未有錄得交投。