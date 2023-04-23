樓市走勢｜利嘉閣：十大屋苑周末錄8宗買賣 一半屋苑「食白果」

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，經首季一輪去貨及樓價上升後，目前處於好淡爭持之局，買家表現較為觀望審慎，導致近來二手市場交投較為失色。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(22及23日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上周末(15及16日)的5宗，回升60%，惟已連續3周處於單位數，且半數屋苑均「食白果」，反映市況持續放緩。
廖偉強指出，首季消化不少二手盤源，而樓價年初迄今累升近8%，面對業主叫價相對企硬，部分準買家轉為觀望心態，加上一手新盤近日持續以貼市價，甚至減價搶佔市場份額，均對二手屋苑造成壓力。他稱，預期買家仍需時適應樓價有所上升，並待新盤向隅客回流，二手交投方會逐步回升。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區交投最旺，錄得5宗買賣，按周大增1.5倍，至於港島及新界區則各錄1宗及2宗成交。若以屋苑劃分，紅磡黃埔花園、藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊各自均錄得3宗成交，表現最好；鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨則各有1宗買賣；不過，鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園共5個屋苑則齊齊捧蛋，周末均未有錄得交投。
康怡花園「捧蛋」 買賣雙方拉鋸
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，雖然周末康怡花園睇樓量有好轉，業主叫價亦有輕微軟化，惟仍未達買家心中的理想價，故洽討雙方拉鋸情況仍然嚴重，導致屋苑周末暫未錄成交。至於屋苑本月迄今暫錄約10宗買賣，平均呎價約15,494元。
黃埔花園周末錄2宗成交
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶說，黃埔花園剛過去的周末錄得2宗成交，其中包括12期7座低層C室，實用面積約729方呎，以約980萬元易手，呎價約13,443元；屋苑本月迄今錄約14宗成交，之前筍盤消化後，業主叫價仍企硬，新一批盤源尚待補充，故本月交投略為緩慢。
麗港城低層戶售864萬元
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人稱，麗港城於剛過去的周末錄得2宗成交，當中包括4期10座低層E室，實用面積約687方呎，以864萬元售出，呎價約12,576元。屋苑本月暫錄8宗成交，平均實用呎價約12,600元。