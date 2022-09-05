樓市走勢｜利嘉閣：十大屋苑周末9宗成交 4屋苑捧蛋 短期難反彈

二手樓市況持續低迷。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新冠疫情持續，單日確診數字在萬宗高位反覆，令買家入市表現審慎，在未有遇到大幅減價的筍盤時，交投表現仍然十分拉鋸，短期難望出現大幅反彈。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(9月3日至4日)十大指標屋苑累錄9宗二手成交個案，與上周末(8月27日至28日)的9宗持平無升跌，買賣交投仍處於單位數字窄幅橫行，當中更有4個屋苑未出現「捧蛋」淡況。

二手買賣維持窄幅拉鋸 廖偉強指出，疫情固然窒礙買家入市步伐，市區新盤亦以貼市價開出，令買家有更多選擇。雖然近期樓價已有回落，但與買家的期望仍有落差，加上利淡因素充斥，令買家未有誘因加速入市，相信短期內二手屋苑交投持續緩慢，將維持在窄幅水平拉鋸。

九龍區表現最佳 新都城錄 3 宗最旺 於剛過去的周末十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，以九龍區表現最佳，共錄5宗成交，新界區緊隨其後錄得3宗，港島則只有1宗買賣。與對上一周相比，港島區成交減少1宗，九龍區增加1宗，而新界區則持平。若以屋苑劃分，新都城連錄3宗買賣表現最旺，其次沙田第一城有2宗，而康怡花園、黃埔花園、麗港城及嘉湖山莊則各錄1宗成交。不過，太古城、杏花村、美孚新村及映灣園4個屋苑均暫未錄得交投。

減幅最少有 5% 至 8% 才吸客 利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指出，近期買家入市不算積極，業主普遍議價空間要有至少5%至8%以上才較吸引，其中康怡花園過去周末兩日錄得本月的第1宗買賣個案，單位為A座中層8室，實用面積約710方呎，建築面積約902方呎，以1,160萬元易手，折合實用面積呎價約16,338元。

要有成交 先要業主肯減 利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，業主願意減價便可誘發出成交，其中新都城於兩日假期共錄3宗買賣，包括2期4座極低層A室，實用面積約659方呎，建築面積約926方呎，以828萬元易手，折合實用面積呎價約12,564元。屋苑本月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價約14,856元。

買家專「吼」減幅一成以上筍盤 利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，面對淡市，購買力顯得不足，準買家都「吼」減幅一成以上的筍盤才出擊，而周末兩日沙田第一城連錄2宗成交，其中包括20座中層H室，實用面積約327方呎，建築面積約395方呎，以約503萬元獲買家承接，折合實用面積呎價約15,382元。