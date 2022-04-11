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地產
2022-04-11 11:13:11

樓市走勢｜利嘉閣：十大指標屋苑周末買賣21宗 連3周廿宗以上

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近月樓市交投興旺，十大指標屋苑在剛過去的周末及日，累錄21宗二手成交個案，連續3周保持超過20宗成交。

近月樓市交投興旺，十大指標屋苑在剛過去的周末及日，累錄21宗二手成交個案，連續3周保持超過20宗成交。

隨著疫情陰霾漸散，限聚措施即將放寬，加上發展商現時未有推出大量新盤，購買力在二手屋苑市場釋放。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，綜合分行網絡數據，在過去的周末日（49日至10日）十大指標屋苑累錄21宗二手成交個案，較上周末（42日至3日）的22宗，微減1宗或5%，連續三周保持超過20宗成交。

各方利好消息帶動 料二手成交持續暢旺

廖偉強指出，確診個案數字徐徐回落，加上政府剛向市民派發消費券，市面人流逐步回升，抗疫壓力一掃而空；業主對樓市前景漸趨樂觀，議價空間逐步收窄，買家見此加快入市避免「挨貴盤」。廖偉強補充，發展商近日亦紛紛釋出推盤消息，一手樓市復甦在即，預計亦能帶動二手屋苑成交持續暢旺。

沙田第一城（圖）和美孚新村在過去的周末日各錄得4宗二手成交，是十大指標屋苑中表現最佳。

沙田第一城（圖）和美孚新村在過去的周末日各錄得4宗二手成交，是十大指標屋苑中表現最佳。

美孚新村、沙田第一城各錄4 成績最好

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區表現最好，本周末錄得10宗成交，按周減少1宗；港島區本周錄得2宗成交，較上周末減少1宗；新界區則錄9宗買賣，按周增加1宗。以屋苑劃分，美孚新村和沙田第一城表現最佳，本周末均各錄4宗成交；其次為黃埔花園及嘉湖山莊，分別錄3宗成交；至於太古城、新都城及映灣園，各錄得2宗成交；麗港城有1宗買賣，康怡花園及杏花村則未錄得成交。

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