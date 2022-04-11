樓市走勢｜利嘉閣：十大指標屋苑周末買賣21宗 連3周廿宗以上

隨著疫情陰霾漸散，限聚措施即將放寬，加上發展商現時未有推出大量新盤，購買力在二手屋苑市場釋放。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，綜合分行網絡數據，在過去的周末日（4月9日至10日）十大指標屋苑累錄21宗二手成交個案，較上周末（4月2日至3日）的22宗，微減1宗或5%，連續三周保持超過20宗成交。

各方利好消息帶動 料二手成交持續暢旺 廖偉強指出，確診個案數字徐徐回落，加上政府剛向市民派發消費券，市面人流逐步回升，抗疫壓力一掃而空；業主對樓市前景漸趨樂觀，議價空間逐步收窄，買家見此加快入市避免「挨貴盤」。廖偉強補充，發展商近日亦紛紛釋出推盤消息，一手樓市復甦在即，預計亦能帶動二手屋苑成交持續暢旺。