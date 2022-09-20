樓市走勢｜利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周買賣錄36宗 沙田第一城續稱冠

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(9月12至18日)錄36宗買賣個案，較前周(9月5至/11日)的39宗按周微跌8%，每個屋苑平均錄約3至4宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，上車客對未明朗的市況保持觀望，偶爾在零星「筍盤」釋出時才主動出擊接盤，而發展商再度推出大型一手新盤，導致二手屋苑交投回軟。
新都城跌最多 交投量按周減七成
在上周十大活躍成交屋苑當中，共有3個屋苑交投量報跌，跌幅由50%至70%不等。當中新都城跌幅最為明顯，由前周10宗急挫至上周僅3宗買賣，成交量按周銳減7宗或七成；而沙田第一城則以6宗成交險守上周最熱賣屋苑寶座。
觀望氣氛持續 料交投維持低位
陳大偉指出，息口上調已在預期之內，對準買家的影響以心理層面為主，惟真正令市民關注的，是何時能放寬防疫措施及全面通關。最近疫情轉趨緩和，令政府有條件部署放寬抗疫政策，通關指日可待，為經濟復甦踏出關鍵一步。在等待下月新一份施政報告公布期間，買賣雙方普遍維持觀望，故預料短期內二手屋苑交投仍然拉鋸，成交量於低位窄幅上落。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (9月12至18日)
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排名
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屋苑名稱
|
買賣成交宗數
|
平均實用呎價 (元)
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
1
|
沙田第一城
|
6
|
12
|
14,574
|
14,560
|
2
|
4
|
黃埔花園
|
4
|
3
|
14,711
|
14,775
|
2
|
4
|
美孚新村
|
4
|
3
|
11,621
|
11,669
|
2
|
─
|
都會駅
|
4
|
2
|
14,677
|
15,149
|
2
|
─
|
將軍澳廣場
|
4
|
1
|
16,016
|
17,133
|
6
|
2
|
新都城
|
3
|
10
|
15,998
|
15,684
|
6
|
4
|
太古城
|
3
|
3
|
19,133
|
18,380
|
6
|
─
|
淘大花園
|
3
|
1
|
15,260
|
14,720
|
6
|
─
|
YOHO Town**
|
3
|
0
|
16,456
|
--
|
10
|
3
|
嘉湖山莊
|
2
|
4
|
10,339
|
10,760
|
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十大屋苑總計
|
36
|
39
|
|
備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢