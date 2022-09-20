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地產
2022-09-20 14:56:50

樓市走勢｜利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周買賣錄36宗 沙田第一城續稱冠

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沙田第一城以6宗成交險守上周最熱賣屋苑寶座。

沙田第一城以6宗成交險守上周最熱賣屋苑寶座。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(91218)36宗買賣個案，較前周(95/11)39宗按周微跌8%，每個屋苑平均錄約34宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，上車客對未明朗的市況保持觀望，偶爾在零星「筍盤」釋出時才主動出擊接盤，而發展商再度推出大型一手新盤，導致二手屋苑交投回軟。

利嘉閣上周十大活躍成交屋苑中，新都城跌幅最明顯，由前周10宗急挫至上周僅3宗買賣，按周銳減七成。

利嘉閣上周十大活躍成交屋苑中，新都城跌幅最明顯，由前周10宗急挫至上周僅3宗買賣，按周銳減七成。

新都城跌最多 交投量按周減七成

在上周十大活躍成交屋苑當中，共有3個屋苑交投量報跌，跌幅由50%70%不等。當中新都城跌幅最為明顯，由前周10宗急挫至上周僅3宗買賣，成交量按周銳減7宗或七成；而沙田第一城則以6宗成交險守上周最熱賣屋苑寶座。

觀望氣氛持續 料交投維持低位

陳大偉指出，息口上調已在預期之內，對準買家的影響以心理層面為主，惟真正令市民關注的，是何時能放寬防疫措施及全面通關。最近疫情轉趨緩和，令政府有條件部署放寬抗疫政策，通關指日可待，為經濟復甦踏出關鍵一步。在等待下月新一份施政報告公布期間，買賣雙方普遍維持觀望，故預料短期內二手屋苑交投仍然拉鋸，成交量於低位窄幅上落。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (9月12至18日)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

1

沙田第一城

6

12

14,574

14,560

2

4

黃埔花園

4

3

14,711

14,775

2

4

美孚新村

4

3

11,621

11,669

2

都會

4

2

14,677

15,149

2

將軍澳廣場

4

1

16,016

17,133

6

2

新都城

3

10

15,998

15,684

6

4

太古城

3

3

19,133

18,380

6

淘大花園

3

1

15,260

14,720

6

YOHO Town**

3

0

16,456

--

10

3

嘉湖山莊

2

4

10,339

10,760

　

　

十大屋苑總計

36

39

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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