樓市走勢｜利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周買賣錄36宗 沙田第一城續稱冠

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(9月12至18日)錄36宗買賣個案，較前周(9月5至/11日)的39宗按周微跌8%，每個屋苑平均錄約3至4宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，上車客對未明朗的市況保持觀望，偶爾在零星「筍盤」釋出時才主動出擊接盤，而發展商再度推出大型一手新盤，導致二手屋苑交投回軟。

新都城跌最多 交投量按周減七成 在上周十大活躍成交屋苑當中，共有3個屋苑交投量報跌，跌幅由50%至70%不等。當中新都城跌幅最為明顯，由前周10宗急挫至上周僅3宗買賣，成交量按周銳減7宗或七成；而沙田第一城則以6宗成交險守上周最熱賣屋苑寶座。

觀望氣氛持續 料交投維持低位 陳大偉指出，息口上調已在預期之內，對準買家的影響以心理層面為主，惟真正令市民關注的，是何時能放寬防疫措施及全面通關。最近疫情轉趨緩和，令政府有條件部署放寬抗疫政策，通關指日可待，為經濟復甦踏出關鍵一步。在等待下月新一份施政報告公布期間，買賣雙方普遍維持觀望，故預料短期內二手屋苑交投仍然拉鋸，成交量於低位窄幅上落。