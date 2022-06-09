樓市走勢｜利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周錄46宗成交 太古城佔8宗

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周（5月30日至6月5日）錄46宗買賣個案，較前周（5月23日至29日）的33宗按周上升39%，每個屋苑平均錄4至5宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，二手屋苑買賣雖屢受新盤打壓衝擊，但面對「僧多粥少」的房產市場，不少焦急上車的買家擔心業主加價，未等新樓抽籤結果，便匆忙轉投二手市場，令十大屋苑成交得到支持。
杏花村、珀麗灣錄最大交投升幅 按周增3倍
在上周十大活躍成交屋苑當中，共有6個屋苑交投量報升，升幅由33%至3倍不等，當中杏花村及珀麗灣同時錄得最大交投升幅，各由前周的1宗急升至上周4宗，成交按周大增3倍；太古城則榮登上周最熱賣屋苑寶座，錄8宗成交。
各方利好消息帶動 料二手樓交投平穩上揚
陳大偉指出，市場對於近日限聚放寬、疫情在低位徘徊、新特首正式接受任命等利好消息反應正面，從發展商不斷提速推盤可見一斑，購買力不斷湧向一手市場，新盤向隅客亦紛紛轉向二手屋苑懷抱，務求趕上經濟反彈、復甦起飛前的「尾班車」，相信短期內二手屋苑成交仍有一定支撐，成交量可望維持平穩上揚。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜*（5月30日至6月5日）
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
6
|
太古城
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8
|
4
|
18,586
|
18,785
|
2
|
3
|
麗港城
|
5
|
5
|
14,975
|
14,060
|
2
|
─
|
YOHO Town
|
5
|
2
|
17,698
|
17,071
|
2
|
─
|
康怡花園**
|
5
|
2
|
16,804
|
15,575
|
5
|
6
|
名城
|
4
|
4
|
17,325
|
17,827
|
5
|
6
|
嘉湖山莊
|
4
|
4
|
10,781
|
10,868
|
5
|
─
|
新都城**
|
4
|
3
|
16,130
|
14,952
|
5
|
─
|
杏花村
|
4
|
1
|
15,940
|
16,336
|
5
|
─
|
珀麗灣
|
4
|
1
|
11,527
|
11,281
|
10
|
2
|
美孚新村**
|
3
|
7
|
11,789
|
13,749
|
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十大屋苑總計
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46
|
33
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢