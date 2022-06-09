樓市走勢｜利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周錄46宗成交 太古城佔8宗

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周（5月30日至6月5日）錄46宗買賣個案，較前周（5月23日至29日）的33宗按周上升39%，每個屋苑平均錄4至5宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，二手屋苑買賣雖屢受新盤打壓衝擊，但面對「僧多粥少」的房產市場，不少焦急上車的買家擔心業主加價，未等新樓抽籤結果，便匆忙轉投二手市場，令十大屋苑成交得到支持。

杏花村、珀麗灣錄最大交投升幅 按周增 3 倍 在上周十大活躍成交屋苑當中，共有6個屋苑交投量報升，升幅由33%至3倍不等，當中杏花村及珀麗灣同時錄得最大交投升幅，各由前周的1宗急升至上周4宗，成交按周大增3倍；太古城則榮登上周最熱賣屋苑寶座，錄8宗成交。

各方利好消息帶動 料二手樓交投平穩上揚 陳大偉指出，市場對於近日限聚放寬、疫情在低位徘徊、新特首正式接受任命等利好消息反應正面，從發展商不斷提速推盤可見一斑，購買力不斷湧向一手市場，新盤向隅客亦紛紛轉向二手屋苑懷抱，務求趕上經濟反彈、復甦起飛前的「尾班車」，相信短期內二手屋苑成交仍有一定支撐，成交量可望維持平穩上揚。