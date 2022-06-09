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地產
2022-06-09 11:28:51

樓市走勢｜利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周錄46宗成交 太古城佔8宗

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上周十大活躍成交屋苑中，太古城榮登上周最熱賣屋苑寶座，共錄8宗成交。

上周十大活躍成交屋苑中，太古城榮登上周最熱賣屋苑寶座，共錄8宗成交。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周（530日至65日）錄46宗買賣個案，較前周（523日至29日）的33宗按周上升39%，每個屋苑平均錄45宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，二手屋苑買賣雖屢受新盤打壓衝擊，但面對「僧多粥少」的房產市場，不少焦急上車的買家擔心業主加價，未等新樓抽籤結果，便匆忙轉投二手市場，令十大屋苑成交得到支持。

杏花村、珀麗灣錄最大交投升幅 按周增3

在上周十大活躍成交屋苑當中，共有6個屋苑交投量報升，升幅由33%3倍不等，當中杏花村及珀麗灣同時錄得最大交投升幅，各由前周的1宗急升至上周4宗，成交按周大增3倍；太古城則榮登上周最熱賣屋苑寶座，錄8宗成交。

各方利好消息帶動 料二手樓交投平穩上揚

陳大偉指出，市場對於近日限聚放寬、疫情在低位徘徊、新特首正式接受任命等利好消息反應正面，從發展商不斷提速推盤可見一斑，購買力不斷湧向一手市場，新盤向隅客亦紛紛轉向二手屋苑懷抱，務求趕上經濟反彈、復甦起飛前的「尾班車」，相信短期內二手屋苑成交仍有一定支撐，成交量可望維持平穩上揚。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜*530日至65日）

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

6

太古城

8

4

18,586

18,785

2

3

麗港城

5

5

14,975

14,060

2

YOHO Town

5

2

17,698

17,071

2

康怡花園**

5

2

16,804

15,575

5

6

名城

4

4

17,325

17,827

5

6

嘉湖山莊

4

4

10,781

10,868

5

新都城**

4

3

16,130

14,952

5

杏花村

4

1

15,940

16,336

5

珀麗灣

4

1

11,527

11,281

10

2

美孚新村**

3

7

11,789

13,749

　

　

十大屋苑總計

46

33

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示

料提供：利嘉閣地產研究部

*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10

**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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