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地產
2022-05-16 10:53:16

樓市走勢｜利嘉閣：無大型新盤開賣 客源回流二手市場 交投回升

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當各大新盤蓄勢待發準備新一輪銷售，部分客源於此「空檔期」回流二手市場，令二手交投量回升。（資料圖片）

當各大新盤蓄勢待發準備新一輪銷售，部分客源於此「空檔期」回流二手市場，令二手交投量回升。（資料圖片）

在近日沒有大型新盤開售下，部分客源回流二手市場，令二手屋苑交投略為回升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（514日至15日）十大指標屋苑累錄13宗二手成交個案，較上周末（57日至8日）的10宗，增加3宗或30%。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在缺乏大型新盤下，部分買家回到二手市場尋盤，令二手市場得以支撐。然而，由於二手業主普遍對後市感到樂觀，因而叫價進取，導致盤源減少。他補充，隨著新盤接連推出，預計會重新聚焦一手市場，估計二手客源將會減少。

近月新盤推售浪接浪，搶佔市場焦點。（圖為何文田新盤瀚名銷售情況）

近月新盤推售浪接浪，搶佔市場焦點。（圖為何文田新盤瀚名銷售情況）

中原：十大屋苑周末錄14宗成交 按周升27%

與此同時，中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得14宗成交，較對上周末增加3宗或27.3%，成交量已連續9個周末保持雙位數水平，而零成交屋苑收窄至1個，有9個屋苑錄得成交，最多成交為沙田第一城，錄3宗成交，其次是太古城、康怡花園及黃埔花園，各錄2宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著本地疫情持續受控，樓市逐漸復蘇，近期新盤推售浪接浪，搶佔市場焦點，二手業主放盤態度因而克制，部分亦肯減價，故二手仍有競爭力，不少買家於二手市場尋寶。一二手表現向好，樓市理性發展。

附表中原十大屋苑周六、日（51415日）成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

2(+100%)

19450(+15.1%)

17443

康怡花園

2(上周末0宗成交)

16804(-)

13389

海怡半島

1(上周末0宗成交)

17260(-)

13846

九龍

美孚新邨

1(上周末0宗成交)

13885(-)

10433

麗港城

1 (無升跌)

12834(-5%)

10300

黃埔花園

2(上周末0宗成交)

19644(-)

16934

新都城

0 (無升跌)

-

-

新界

沙田第一城

3(+50%)

16923(-2%)

13295

嘉湖山莊

1(-80%)

10827(+0.5%)

8483

映灣園

1(-50%)

12868(+9.7%)

9524

 

合計

14(+27.3%)

-

-

註：綜合市場成交數據

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