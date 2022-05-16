樓市走勢｜利嘉閣：無大型新盤開賣 客源回流二手市場 交投回升

在近日沒有大型新盤開售下，部分客源回流二手市場，令二手屋苑交投略為回升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（5月14日至15日）十大指標屋苑累錄13宗二手成交個案，較上周末（5月7日至8日）的10宗，增加3宗或30%。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在缺乏大型新盤下，部分買家回到二手市場尋盤，令二手市場得以支撐。然而，由於二手業主普遍對後市感到樂觀，因而叫價進取，導致盤源減少。他補充，隨著新盤接連推出，預計會重新聚焦一手市場，估計二手客源將會減少。

中原：十大屋苑周末錄 14 宗成交 按周升 27%

與此同時，中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得14宗成交，較對上周末增加3宗或27.3%，成交量已連續9個周末保持雙位數水平，而零成交屋苑收窄至1個，有9個屋苑錄得成交，最多成交為沙田第一城，錄3宗成交，其次是太古城、康怡花園及黃埔花園，各錄2宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著本地疫情持續受控，樓市逐漸復蘇，近期新盤推售浪接浪，搶佔市場焦點，二手業主放盤態度因而克制，部分亦肯減價，故二手仍有競爭力，不少買家於二手市場尋寶。一二手表現向好，樓市理性發展。