樓市走勢｜利嘉閣：美加息後 十大屋苑周末成交僅5宗 創15周新低

在市場各種利淡因素影響下，二手樓交投持續減少，多個指標屋苑在剛過去的周末更錄零成交。(資料圖片)

新盤搶佔市場購買力焦點，加上美國宣布加息0.75厘，令二手屋苑成交再添陰霾。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(6月18日至19日)十大指標屋苑累錄5宗二手成交個案，較上周末(6月11日至12日)的7宗按周減少29%，並創近15周最少。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日疫情有輕微上升趨勢，有業主以防疫為由減少睇樓活動，窒礙二手成交進展；再者，特首換屆在即，商業活動亦就「七一回歸」前開始減少，加上美國加息，令市民對入市房產態度變得謹慎，預計待7月新特首上任後，市況將逐步穩定，二手成交可望藉向隅客的帶動下反彈回升。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區及新界區表現較好，各自錄得2宗成交，按周分別減少1及2宗；而香港區僅錄1宗成交，按周增加1宗。若以屋苑劃分，太古城、黃埔花園、新都城、嘉湖山莊及映灣園均錄得1宗成交；而康怡花園、杏花村、麗港城、美孚新村及沙田第一城，則齊齊「捧蛋」。

中原：十大屋苑周末亦僅錄 5 宗成交

另外，中原地產十大屋苑本周末同樣只錄得5宗成交，按周再跌28.6%，成交量創15周新低，零成交屋苑多達5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場近日充斥利淡因素，首先是本港疫情再次反覆，每日確診數字重返千宗，令市民再次擔憂，其次是在美國加息沖擊下，買家買樓成本增加，市民需時消化消息，重建入市信心，令近日二手交投拉鋸。反觀一手新盤本周末錄得逾200宗成交，反映新盤克制訂價湊效，可吸引買家入市，市場購買力流向一手。

中原東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，在美國加息陰霾下，買家入市態度審慎，加上多個大型一手新盤醞釀推出，令市場購買力流向新盤市場，加上二手業主叫價硬淨，平價筍盤於過3個月早已被市場吸納，進一步令二手交投拉鋸。