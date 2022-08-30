樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣錄61宗 按周挫逾三成

二手樓交投再度受挫。利嘉閣地產董事陳大偉表示，各區新盤不斷消耗市場購買力，加上只有少數業主願意大幅折讓平賣，市面上「筍盤」稀缺，上周二手屋苑成交回歸淡靜。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8月22至28日)，共錄61宗買賣個案，較前周(8月15至21日)的95宗減少36%，是近3周以來新低。
維景灣畔前周4宗 急跌75%至上周僅1宗
按地區劃分，上周港島區指標屋苑的交投量按周增加，九龍及新界區的成交量則雙雙下挫，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的48宗減少48%。其中維景灣畔的交投量減幅最顯著，由前周的4宗急降75%至上周只有1宗；美孚新村上周錄得3宗買賣，較前周的11宗減少73%；新都城及都會駅期內各自錄得3宗及2宗成交，按周減幅分別達63%及67%；海逸豪園交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的39宗減少38%，當中熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊，期內各自只錄2宗買賣，分別按周減少80%及67%；名城、柏慧豪園及藍天海岸上周分別錄得1宗成交，按周各自減少50%。
太古城上周錄6宗 按周大增兩倍
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄12宗交投，較前周的8宗增加50%，其中藍籌屋苑太古城上周錄得6宗買賣，按周大增2倍；藍灣半島期內錄得2宗成交，較前周的1宗增加1倍；南豐新村、嘉亨灣及杏花村各自錄得1宗至2宗成交；其餘康怡花園、鯉景灣及海怡半島上周則暫未「開齋」。此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，較前周的18個增加近6%，當中港島區佔3個；九龍區佔9個，而新界區則佔7個屋苑。
市場觀望氣氛濃 料二手交投持續淡靜
陳大偉指出，今年首季疫情嚴峻，經濟一度陷入蕭條狀態，房地產市場亦未能倖免。有見及此，發展商趁疫情緩和之際積極推出新盤應市，把握時機追趕進度，導致大量一手新盤湧現，搶佔市場焦點。再者，市場預期P按利率下月有機會上調，而疫情反覆亦令政府考慮收緊防疫措施，準買家態度轉趨觀望，因此，他預計短期內二手屋苑成交量於低位窄幅徘徊，要直至有利好消息刺激才可望明顯好轉。