樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣錄61宗 按周挫逾三成

二手樓交投再度受挫。利嘉閣地產董事陳大偉表示，各區新盤不斷消耗市場購買力，加上只有少數業主願意大幅折讓平賣，市面上「筍盤」稀缺，上周二手屋苑成交回歸淡靜。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8月22至28日)，共錄61宗買賣個案，較前周(8月15至21日)的95宗減少36%，是近3周以來新低。

維景灣畔前周 4 宗 急跌 75% 至上周僅 1 宗

按地區劃分，上周港島區指標屋苑的交投量按周增加，九龍及新界區的成交量則雙雙下挫，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的48宗減少48%。其中維景灣畔的交投量減幅最顯著，由前周的4宗急降75%至上周只有1宗；美孚新村上周錄得3宗買賣，較前周的11宗減少73%；新都城及都會駅期內各自錄得3宗及2宗成交，按周減幅分別達63%及67%；海逸豪園交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的39宗減少38%，當中熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊，期內各自只錄2宗買賣，分別按周減少80%及67%；名城、柏慧豪園及藍天海岸上周分別錄得1宗成交，按周各自減少50%。