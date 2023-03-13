樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周錄122宗買賣 見6周低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，疫後本港經濟開始重回正軌，業主心態因而轉強，叫價變得進取、強硬，導致二手筍盤變得稀缺；加上發展商頻推新盤爭奪市場份額，雙重夾擊下二手屋苑交投量受到擠壓。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(6日至12日)共錄122宗買賣個案，較前周(2月27日至3月5日)的183宗減少33%，為6周以來最少。 九龍區按周回落 47% 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，其中以九龍區的減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄46宗成交，較前周的86宗減少47%，其中海濱南岸上周錄得1宗買賣，按周大減67%；黃埔花園及新都城各錄6宗及4宗交投，分別較前周減少65%及60%；淘大花園、麗港城、維港灣及昇悅居期內分別錄得1宗至2宗買賣，各自按周減少50%；泓景臺及宇晴軒各錄3宗及2宗成交，按周減幅分別有25%及33%。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄24宗成交，較前周的32宗減少25%，當中康怡花園僅錄2宗交投，按周大減71%；藍籌屋苑太古城交投量由前周的9宗，減少56%至上周的4宗；嘉亨灣期內錄得1宗買賣，按周減少50%；杏花村成交量由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。 零成交屋苑增至 10 個 至於，新界區21個指標屋苑上周共錄52宗交投，較前周的65宗減少20%，其中藍天海岸及映灣園各自只錄得1宗買賣，按周減幅分別達80%及75%；銀湖‧天峰、盈翠半島及珀麗灣分別錄得1宗、3宗及1宗成交，各自按周減少50%；沙田第一城成交量由前周的9宗，減少44%至上周的5宗；名城及嘉湖山莊各錄3宗及9宗買賣，分別按周減少25%。 此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有10個屋苑錄得「零成交」，較前周的6個增加67%，當中九龍區及新界區分別佔6個及3個屋苑，港島區則佔1個。