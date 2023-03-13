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地產
2023-03-13 22:09:16

樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周錄122宗買賣 見6周低

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樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周錄122宗買賣 見6周低

海濱南岸上周錄得1宗買賣，按周大減67%。(陳奕釗攝)

利嘉閣地產董事陳大偉表示，疫後本港經濟開始重回正軌，業主心態因而轉強，叫價變得進取、強硬，導致二手筍盤變得稀缺；加上發展商頻推新盤爭奪市場份額，雙重夾擊下二手屋苑交投量受到擠壓。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(6日至12)共錄122宗買賣個案，較前周(227日至35)183宗減少33%，為6周以來最少。

九龍區按周回落47%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，其中以九龍區的減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄46宗成交，較前周的86宗減少47%，其中海濱南岸上周錄得1宗買賣，按周大減67%；黃埔花園及新都城各錄6宗及4宗交投，分別較前周減少65%60%；淘大花園、麗港城、維港灣及昇悅居期內分別錄得1宗至2宗買賣，各自按周減少50%；泓景臺及宇晴軒各錄3宗及2宗成交，按周減幅分別有25%33%

樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周錄122宗買賣 見6周低

康怡花園上周錄2宗交投，按周大減71%。(資料圖片)

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄24宗成交，較前周的32宗減少25%，當中康怡花園僅錄2宗交投，按周大減71%；藍籌屋苑太古城交投量由前周的9宗，減少56%至上周的4宗；嘉亨灣期內錄得1宗買賣，按周減少50%；杏花村成交量由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。

零成交屋苑增至10

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄52宗交投，較前周的65宗減少20%，其中藍天海岸及映灣園各自只錄得1宗買賣，按周減幅分別達80%75%；銀湖‧天峰、盈翠半島及珀麗灣分別錄得1宗、3宗及1宗成交，各自按周減少50%；沙田第一城成交量由前周的9宗，減少44%至上周的5宗；名城及嘉湖山莊各錄3宗及9宗買賣，分別按周減少25%

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有10個屋苑錄得「零成交」，較前周的6個增加67%，當中九龍區及新界區分別佔6個及3個屋苑，港島區則佔1個。

樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周錄122宗買賣 見6周低

藍天海岸上周只錄得1宗買賣，按周減幅達80%。(資料圖片)

陳大偉：短期內一手仍是市場焦點

陳大偉指出，近日港股略為波動，加上市場注視美國聯儲局本月會否再度加息，或令投資者入市前躊躇再三，屏息觀望市場變化。不過，本港住宅市場以用家主導，自恢復與內地通關及解除防疫措施以來，買家對後市重拾信心，從近日新盤銷情暢旺可見一斑。他預料短期內一手新盤仍然是市場焦點，相信二手屋苑買賣要待新盤熱潮過後才有望出現較明顯反彈。

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樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周錄122宗買賣 見6周低

全港50個指標屋苑於上周(6日至12日)共錄122宗買賣個案，較前周(2月27日至3月5日)的183宗減少33%，為6周以來最少。

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