樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑樓價連跌3個月 創年內次低 今年累跌3.07%

二手樓交投及樓價跌勢持續。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，移民放盤、息口趨升及疫情略現反彈，將持續困擾二手市場，令價量齊跌的情況延續，短期暫未見有改善跡象。綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年7月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價跌勢未止，較6月的14,934元再跌0.3%，報14,887元，創近4個月以來新低，亦為年內次低。至於今年首7個月，樓價累跌3.07%，若與去年8月的歷史高位比較，則累跌5.29%。

港島區指標屋苑呎價逆市升

細看全港3區樓價，今年7月份錄得兩跌一升的情況，當中港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎價逆市升2.3%，報18,479元；九龍區21個指標屋苑的平均實用呎價跌0.7%，報15,884元。至於新界區21個指標屋苑平均實用呎價跌幅最大，按月跌1.0%，報12,724元。

列入觀察名單的50個指標屋苑中，上月樓價報跌的屋苑有25個，佔整體比率50%，而報升則有25個，當中在上月樓價錄得實質跌幅較顯著的屋苑，包括紅磡海濱南岸、馬灣珀麗灣、元朗Yoho Town及大埔太湖花園，分別錄8.7%、8.2%、6.1%及6.1%的實質跌幅。至於錄得樓價升幅較顯著的指標屋苑，包括大埔中心、東涌藍天海岸、西灣河鯉景灣及青衣灝景灣，實質按月升幅分別為9.9%、5.4%、4.5%及4.4%。