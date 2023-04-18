樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑買賣按周少12% 創30周新低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，不少市民剛由外地度假回港，忙於處理公務而無暇預約睇樓；再者，業主叫價愈趨硬淨，筍盤早前被購買力消化後開始出現斷層，二手屋苑買賣交投隨即轉慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4月10日至16日)共錄76宗買賣個案，較前周(4月3日至9日)的86宗，減少12%，創自去年9月中以來的30周新低。

九龍及新界交投雙雙下挫

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區成交量則輕微增加，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄30宗成交，較前周的36宗減少17%，其中將軍澳都會駅及荔枝角美孚新邨分別只錄1宗買賣，各自按周減少75%；紅磡黃埔花園的成交量由前周的7宗，減少57%至上周的3宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的36宗減少14%，當中天水圍嘉湖山莊成交量由前周的6宗，減少67%至上周的2宗；沙田第一城及東涌藍天海岸各自錄得2宗買賣，按周減幅分別達50%；荃灣愉景新城、荃灣中心、青衣盈翠半島及天水圍柏慧豪園分別錄得1宗買賣，各自按周減少50%。