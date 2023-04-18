樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑買賣按周少12% 創30周新低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，不少市民剛由外地度假回港，忙於處理公務而無暇預約睇樓；再者，業主叫價愈趨硬淨，筍盤早前被購買力消化後開始出現斷層，二手屋苑買賣交投隨即轉慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4月10日至16日)共錄76宗買賣個案，較前周(4月3日至9日)的86宗，減少12%，創自去年9月中以來的30周新低。
九龍及新界交投雙雙下挫
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區成交量則輕微增加，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄30宗成交，較前周的36宗減少17%，其中將軍澳都會駅及荔枝角美孚新邨分別只錄1宗買賣，各自按周減少75%；紅磡黃埔花園的成交量由前周的7宗，減少57%至上周的3宗。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的36宗減少14%，當中天水圍嘉湖山莊成交量由前周的6宗，減少67%至上周的2宗；沙田第一城及東涌藍天海岸各自錄得2宗買賣，按周減幅分別達50%；荃灣愉景新城、荃灣中心、青衣盈翠半島及天水圍柏慧豪園分別錄得1宗買賣，各自按周減少50%。
至於港島區8個指標屋苑上周共錄15宗成交，較前周的14宗增加1宗或7%，當中鰂魚涌康怡花園期內錄得4宗交投，按周增加33%；太古城及南豐新邨分別錄得6宗及1宗買賣，按周持平；西灣河鯉景灣上周則未聞交投，暫時「捧蛋」。
零成交屋苑按周減少29%
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有10個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個減少29%，當中九龍區及新界區分別各佔5個及4個屋苑，港島區則佔1個。
陳大偉指出，發展商於復活節長假後重啟推盤部署，矢志收復去年失地，市場上百花齊放的新盤吸引大批買家，樓市交投氣氛迅速升溫。不過，二手業主冀望能享受樓價回升的紅利而選擇「企硬」，未肯輕易向準買家作出妥協，故此預計短期內的二手屋苑交投量仍然受壓，待向隅客陸續回流二手市場覓盤，才有望出現較明顯改善。