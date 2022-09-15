樓市走勢｜利嘉閣：8月私樓轉手獲利率失守九成 金融海嘯後最駭人

利淡因素充斥樓市，二手私樓轉手獲利比率近月出現急降，堪稱2008年金融海嘯後最嚴峻的跌勢。綜合土地註冊處資料，今年8月全港1,683宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,504宗，佔比89.4%，較前月顯著回落2.9%，為2010年1月以來的12年半新低，並為期內首度跌穿九成的水平。而今年獲利比率較去年底的96.2%累跌6.8個百分點，為自2008年金融海嘯後，14年來按年跌幅最驚人的一年。

新界區私樓獲利比率最高 按物業區域劃分，新界區表現仍最佳，以91.2%之數蟬聯獲利成功比率最高的分區，惟按月跌3%；其次為港島區，報84.9%，按月大跌6.1%；至於九龍區最落後，僅錄得88.3%，按月跌1%。如按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中價樓組別之獲利比率最高，錄得92.2%，惟按月跌2.3%，涉及宗數285宗。此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率則達91.4%，按月跌4.1%，亦較整體大市表現略佳。

每宗私樓轉手平均賺幅僅 56% 另外，數據顯示今年8月每宗私樓轉手個案平均賺幅只有56%，按月跌2.3%，連跌3個月，創2012年8月以來的10年新低。而8月份帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例為39.4%，按月持平無升跌，共錄663宗。

蝕讓個案增 逾 12 年半新高 至於帳面錄得虧損者增至155宗，佔比按月升至9.2%，為逾12年半以來的按月新高，而平手的個案則有24宗，佔比亦增至1.4%。此外，環顧上月10個獲利登記最多的屋苑，當中達百分百獲利者由前月的6個，大減至8月只有2個，而每宗平均賺幅則介乎最少的22.5%至最多的121.1%不等。當中嘉湖山莊成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達逾1.21倍。