樓市走勢｜前景未明或影響發展商投地意欲 中原：啟德及東涌住宅地估值共69.6億

發展局今日(29日)公布下季度賣地計畫，共有兩幅住宅用地，合共提供約1,740伙單位，其中一幅位於啟德鄰近的宋皇臺站，涉及1,325伙，另一幅位於東涌東新市鎮區擴展區，屬區內首幅住宅地，涉及415伙；而下季預計有11個私人發展及重建項目完成地契修訂，涉及2,310伙，全季私人住宅土地供應約4,050伙。

中原測量師行張競達表示，近期樓市欠缺利好消息，美國雖然暫緩加息，但加息因素需較長時間淡化，息口因素仍影響不少買家的入市取態；通關後亦未見內地客入市比例明顯增加，加上建築成本持續增加等因素，料亦會影響發展商投地意慾，而下季賣地計畫可見政府持續致力增加住宅供應量，屬預料之內。

啟德住宅地料被看好 下季度推出的兩幅住地皮，包括啟德第2A區2及3號地盤，地皮位置優越，擁鐵路概念，交通方便。\張競達指出，隨著區內新樓陸續入伙，社區配套日漸完善，全新大型商場即將開幕，區內的商業項目亦有望於年內落成及開幕，帶動區內住宅需求，料發展商亦看好區內發展前景，有一定投地興趣，加上地皮可建樓面面積規模及發展潛力亦大，參考對上一幅區內地皮以每呎樓面地價約6,138元批出，估計每呎樓面地價6,000元，地價約57.6億元。

東涌東住宅地料每呎地價 3000 元 至於東涌第106B區地皮位置臨海，可飽覽海景，惟現時位置交通未算完善，擬建中的東涌東站，預計於今年內開始興建，距離竣工仍有一段時間，或會令發展商出價有保留。若落成後有鐵路優勢，則具一定發展潛力，他估計每呎樓面地價約3,000元，地價約12億元，而下季兩幅住宅地合共估值69.6億元。