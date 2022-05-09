樓市走勢｜加息令買家猶豫 利嘉閣十大屋苑周末成交微增至10宗 長假錄12宗

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（5月7日至8日），十大指標屋苑累錄10宗二手成交個案，較上周末（4月30日至5月1日）的9宗按周增加1宗或11 %，惟當中有4個屋苑未發市。至於佛誕3天假期（5月7日至9日）的十大指標屋苑，則合共錄得12宗買賣，較對上一周的勞動節3天長假期減少1宗。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自市況好轉後，業主價錢相對企硬，令交投進度有所放緩，周末及長假期十大屋苑交投維持窄幅一宗左右的起伏。

好淡因素拉鋸 致二手交投窄幅波動

廖偉強指出，市場各有好淡因素拉鋸，令一連兩周的屋苑交投窄幅波動，其中美國加息，帶來本地對息口有長遠趨升的憂慮，令部分買家入市略為顯得審慎及猶豫。但與此同時，剛過去的周末因為未有新一輪全新盤開售，購買力仍停留在二手之間尋寶，支撐按周交投得以微升。至於後市仍視乎新盤開售節奏，以及市場對息口和經濟走向的看法，料二手屋苑交投在新盤開售夾縫之間可以維持一定成交。

佛誕長假期 新界區交投最旺

在過去3天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，3天長假交投以新界區最旺，共錄得7宗成交，港島區錄得2宗成交，九龍區則只有1宗買賣。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現最理想，3天共錄得4宗成交；其次為映灣園錄2宗買賣；而太古城、康怡花園、麗港城及沙田第一城各錄得1宗成交。至於杏花村、黃埔花園、新都城及美孚新村則暫時「捧蛋」。