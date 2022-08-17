樓市走勢｜加息壓力致入市審慎 中原：千二至二千萬私宅登記連跌兩個月

於今年2月推出、俗稱「財爺Plan」的放寬按揭保險計劃，自推出以來相關申請宗數大增。不過，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著美國持續加息，買家入市態度轉趨審慎，以致換樓活動減慢，已抵銷早前放寬按保後的升勢。他指出，今年7月價值1,200萬至2,000萬元的二手私人住宅買賣登記繼續回落，數字連跌兩個月，跌幅亦明顯加快。以中原樓市片區計，宗數負增長最大的是康城片區，按月減少13宗，7月錄3宗。位列第2的是西半山及將軍澳兩個片區，按月各減少11宗，分別錄12宗及9宗。大圍片區則位列第3，按月減少9宗，錄5宗。

其他按月負增長較大的片區包括：何文田片區減少8宗(錄7宗)、北角、馬鞍山及火炭3個片區各減少5宗(分別錄7宗、5宗及3宗)、青衣片區減少4宗(錄2宗)及荃灣西片區減少2宗(錄8宗)。