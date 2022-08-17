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地產
2022-08-17 17:13:55

樓市走勢｜加息壓力致入市審慎 中原：千二至二千萬私宅登記連跌兩個月

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中原研究指，7月份價值1,200萬至2,000萬元的二手私人住宅買賣登記中，康城、西半山、將軍澳及大圍片區買賣跌幅明顯。(資料圖片)

中原研究指，7月份價值1,200萬至2,000萬元的二手私人住宅買賣登記中，康城、西半山、將軍澳及大圍片區買賣跌幅明顯。(資料圖片)

於今年2月推出、俗稱「財爺Plan」的放寬按揭保險計劃，自推出以來相關申請宗數大增。不過，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著美國持續加息，買家入市態度轉趨審慎，以致換樓活動減慢，已抵銷早前放寬按保後的升勢。他指出，今年7月價值1,200萬至2,000萬元的二手私人住宅買賣登記繼續回落，數字連跌兩個月，跌幅亦明顯加快。以中原樓市片區計，宗數負增長最大的是康城片區，按月減少13宗，7月錄3宗。位列第2的是西半山及將軍澳兩個片區，按月各減少11宗，分別錄12宗及9宗。大圍片區則位列第3，按月減少9宗，錄5宗。

其他按月負增長較大的片區包括：何文田片區減少8(7)、北角、馬鞍山及火炭3個片區各減少5(分別錄7宗、5宗及3)、青衣片區減少4(2)及荃灣西片區減少2(8)

7月全港錄188 按月跌逾42%

按片區統計，7月全港價值1,200萬至2,000萬元的二手私人住宅買賣登記錄188宗，按月減139(42.5%)4區按月方面，港九兩區負增長明顯大於新界區，其中九龍區減63(50.8%)、港島區減34(32.7%)、新界東減24(51.1%)及新界西減18(34.6%)。因港九兩區在放寬按保後升幅較快，但在經濟不景下跌幅亦較快。

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