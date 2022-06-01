樓市走勢｜十大屋苑5月錄187宗成交 創4個月新低 新都城量價跌幅最大

新都城5月份僅錄11宗成交，平均呎價15,229元，宗數較4月份的31宗跌逾64%，呎價亦下跌9.1%，是十大屋苑中成交量及呎價跌幅最大之屋苑。

中原地產十大屋苑5月份錄得187宗成交，較4月323宗急跌42%，成交量創4個月新低，全部屋苑成交量報跌，跌幅介乎16.7%至64.5%。呎價方面，本月有6個屋苑呎價回落，跌幅由0.7%至9.1%不等，成交量及造價跌幅最大是新都城，5月份成交量只有11宗，平均呎價為15,229元，較4月份的31宗及呎價16,753元，分別大跌64.5%及下跌9.1%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月份本港疫情持續回落，限聚措施陸續放寬，購買力重返市場，支持樓市繼續復甦向好，各區新盤湧現，搶去二手市場焦點及購買力。上月因為屬轉角市，二手成交明顯轉旺，隨著筍盤已被市場消化，小業主叫價態度轉強，議價空間收窄，部分購買力亦轉投一手市場，導致二手成交正常回落。展望6月份樓市繼續向好，大量新盤部署開售，預計一手繼續主導樓市，料二手交投平穩發展。