樓市走勢｜十大活躍指標屋苑上周錄31宗成交 按周跌16% 二手樓短期續受壓

新盤戰火於五一黃金周後重新燃起，掩蓋二手市場，十大屋苑交投因而回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月1至7日)錄31宗買賣個案，較前周(4月24至30日)的37宗減少16%，每個屋苑平均錄約3宗成交。
上周十大活躍成交屋苑中，共有5個屋苑交投量報跌，跌幅由40%至75%不等。當中麗港城錄最大交投跌幅，由前周8宗買賣急挫至上周2宗，按周銳減75%。美孚新村、將軍澳廣場、映灣園及黃埔花園，均各以4宗買賣榮登上周最熱賣屋苑寶座。
二手買賣拉鋸重現 客源流向新盤
利嘉閣地產董事陳大偉表示，新冠疫情消退後，本港市況逐漸回穩，業主持貨信心增加，即使面對按揭利率再度上調，亦不輕易向買家作出讓步，二手買賣拉鋸情況重現，客源大幅流向新盤市場。因此，短期內二手屋苑交投量將會受到擠壓，待高才通計劃的專才人士陸續抵港後，可望為本港中長線樓市注入新動力。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (5月1至7日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
2
|
美孚新村
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4
|
7
|
12,032
|
11,151
|
1
|
─
|
將軍澳廣場
|
4
|
1
|
16,537
|
17,123
|
1
|
─
|
映灣園
|
4
|
1
|
11,689
|
12,075
|
1
|
─
|
黃埔花園**
|
4
|
0
|
15,811
|
--
|
5
|
4
|
太古城
|
3
|
5
|
15,710
|
16,210
|
5
|
─
|
將軍澳中心
|
3
|
2
|
16,190
|
15,737
|
5
|
─
|
康怡花園
|
3
|
2
|
15,623
|
14,707
|
8
|
1
|
麗港城
|
2
|
8
|
14,033
|
13,608
|
8
|
2
|
嘉湖山莊
|
2
|
7
|
9,941
|
10,367
|
8
|
6
|
維景灣畔
|
2
|
4
|
16,579
|
16,032
|
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十大屋苑總計
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31
|
37
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢