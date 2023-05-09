樓市走勢｜十大活躍指標屋苑上周錄31宗成交 按周跌16% 二手樓短期續受壓

新盤戰火於五一黃金周後重新燃起，掩蓋二手市場，十大屋苑交投因而回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月1至7日)錄31宗買賣個案，較前周(4月24至30日)的37宗減少16%，每個屋苑平均錄約3宗成交。

上周十大活躍成交屋苑中，共有5個屋苑交投量報跌，跌幅由40%至75%不等。當中麗港城錄最大交投跌幅，由前周8宗買賣急挫至上周2宗，按周銳減75%。美孚新村、將軍澳廣場、映灣園及黃埔花園，均各以4宗買賣榮登上周最熱賣屋苑寶座。

二手買賣拉鋸重現 客源流向新盤 利嘉閣地產董事陳大偉表示，新冠疫情消退後，本港市況逐漸回穩，業主持貨信心增加，即使面對按揭利率再度上調，亦不輕易向買家作出讓步，二手買賣拉鋸情況重現，客源大幅流向新盤市場。因此，短期內二手屋苑交投量將會受到擠壓，待高才通計劃的專才人士陸續抵港後，可望為本港中長線樓市注入新動力。