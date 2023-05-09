熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-05-09 14:30:16

樓市走勢｜十大活躍指標屋苑上周錄31宗成交 按周跌16% 二手樓短期續受壓

分享：
利嘉閣地產資料指，全港十大活躍指標屋苑在上周錄31宗買賣，按周減少16%，當中麗港城交投跌幅最大，按周銳減75%。

利嘉閣地產資料指，全港十大活躍指標屋苑在上周錄31宗買賣，按周減少16%，當中麗港城交投跌幅最大，按周銳減75%。

新盤戰火於五一黃金周後重新燃起，掩蓋二手市場，十大屋苑交投因而回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(517)31宗買賣個案，較前周(42430)37宗減少16%，每個屋苑平均錄約3宗成交。

上周十大活躍成交屋苑中，共有5個屋苑交投量報跌，跌幅由40%75%不等。當中麗港城錄最大交投跌幅，由前周8宗買賣急挫至上周2宗，按周銳減75%。美孚新村、將軍澳廣場、映灣園及黃埔花園，均各以4宗買賣榮登上周最熱賣屋苑寶座。

二手買賣拉鋸重現 客源流向新盤

利嘉閣地產董事陳大偉表示，新冠疫情消退後，本港市況逐漸回穩，業主持貨信心增加，即使面對按揭利率再度上調，亦不輕易向買家作出讓步，二手買賣拉鋸情況重現，客源大幅流向新盤市場。因此，短期內二手屋苑交投量將會受到擠壓，待高才通計劃的專才人士陸續抵港後，可望為本港中長線樓市注入新動力。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (517)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

2

美孚新村

4

7

12,032

11,151

1

將軍澳廣場

4

1

16,537

17,123

1

映灣園

4

1

11,689

12,075

1

黃埔花園**

4

0

15,811

--

5

4

太古城

3

5

15,710

16,210

5

將軍澳中心

3

2

16,190

15,737

5

康怡花園

3

2

15,623

14,707

8

1

麗港城

2

8

14,033

13,608

8

2

嘉湖山莊

2

7

9,941

10,367

8

6

維景灣畔

2

4

16,579

16,032

　

　

十大屋苑總計

31

37

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受