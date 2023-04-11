樓市走勢｜去年強拍申請宗數較過去3年平均低24% 今年首季僅接獲2宗申請

仲量聯行今日(11日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，據土地審裁處數據顯示，2022年接獲的強拍舊樓申請宗數，較2019至2021年的3年平均數字低24%，而申請強拍的個案數字，可被視為重建項目土地供應的一個指標，反映近年透過強拍進行重建的步伐放緩。

該行指，2023年財政年度私人房屋土地總供應量中，佔有一半為私人發展重建項目，為私人住宅供應的重要來源之一，特別是在市區；而樓齡高、老化的樓宇數量日增，惟近年透過強拍進行重建的步伐卻見放緩。申請強拍的個案數字可以被視為重建項目土地供應的一個領先指標，而2022年土地審裁處僅接獲22宗強拍申請，較2019至2021年的3年平均數字即29宗為低。

樓市疲弱 發展商暫緩收購步伐

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，強拍申請個案減少，部分原因是市場疲弱及不穩定因素，令發展商信心減弱及風險偏好下調，故暫緩收購步伐。至於部分仍在積極搜羅重建機會的發展商，面對樓價下跌，亦調低對收購成本的預期並暫停收購。同時，舊樓的業主大多數是長者，他們一般不願搬遷，亦不願接受低價收購，寧可持有物業待市況轉旺。因此，收購舊樓的難度增加。此外，具潛力額外增加總樓面面積的地皮，在過去數十年早已被收購及重建，近年該類地皮買少見少，他認為政府務必尋求新方法推動重建，協調私人及公眾利益，以加快重建進程及增加私人房屋供應。

政府於2022年的施政報告已建議措施加快強拍的申請程序，其中更低的強拍申請門檻和更大的彈性，將有利進行中的收購。然而，在政府落實修訂細節之前，相信發展商將會採取觀望態度，而今年截至3月份，僅錄得兩份強拍申請。仲量聯行研究部執行董事黃志輝稱，預期今年下半年隨著強拍條例正式放寬及市場氣氛回穩，強拍申請個案將會顯著回升。

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