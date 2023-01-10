樓市走勢｜去年新盤登記僅9974宗 歷年次低 呢個樓價組別最多人買

去年在疫情、加息及股市大瀉三重打擊下，一手推售困難，買家及投資者審慎靠邊站，而今年終於通關，料市況將出現大逆轉。據利嘉閣地產綜合土地註冊處數據指，2022年全港共錄一手私宅買賣登記9,974宗，較2021年的17,497宗急挫約43%，創2014年以來的9年新低，並為1996年有紀錄以來的歷史次低水平。期內成交總值錄得1,125.99億元，按年大瀉52%，同為9年來最少，而去年每宗一手私宅登記平均售價約1,128.92萬元，按年下跌16.6%，亦為近3年新低。

601 萬至 800 萬一手樓最多人買 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，按樓價劃分，在介乎401萬元至2,000萬元的5個登記較活躍的一手私樓銀碼組別中，去年601萬至800萬元的樓價組別登記量最多，共錄2,997宗，按年跌17%，表現屬跑贏大市。而銀碼介乎2,001萬至5,000萬元的樓價組別，於2022年僅錄429宗登記，按年急挫75%，跌幅最大。至於介乎1,201萬至2,000萬元樓價組別，亦急跌73%，反映去年發展商及買家均集中推售和吸納小型單位，令中大型單位登記表現異常冷清，就連1億元以上的超級豪宅新盤也大受影響，僅錄得85宗登記，按年跌幅高達35%，表現同樣遜於大市。

新地旗下屯門NOVO LAND 1A項目，為2022年最熱賣一手私樓買賣登記量之新盤，共錄814宗登記。

NOVO LAND 1A 期最熱賣 1B 期次高 若按樓盤分類，2022年熱賣樓盤之首為NOVO LAND，其中1A期錄得814宗登記，其次為該盤的1B期，也有731宗登記，合共有1,545宗登記。第三為柏瓏1A期柏瓏I的708宗，而1B期柏瓏II則以658宗排第四，兩期合計則有1,366宗。至於登記排行榜內去年平均每宗成交價最高者是LP6的約5,708萬元，較低平均價者為ONE INNOVALE第3期的約468萬元。