樓市走勢｜回歸25年 4區呎價最高成份屋苑樓價發展 中原：康怡、匯景跑贏駿景園、浪翠園

今年是香港回歸25周年，中原地產研究部回顧97年時港島、九龍、新界東及新界西4區各自呎價最高的成份屋苑(不包括豪宅)，當中康怡花園、匯景花園、駿景園及浪翠園的呎價發展。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，該4個屋苑樓價於沙士時均跌至低位，其後樓價重拾升軌，港九市區屋苑如康怡花園及匯景花園的升勢，明顯大於新界區屋苑如駿景園及浪翠園的升勢。隨著近年政府積極規劃新界區發展，如北部都會計劃等，有望帶動駿景園及浪翠園的樓價升勢。

97 樓市高峰 駿景園呎價超越太古城 1997年7月回歸時，樓價進入高峰期，當時駿景園呎價錄12,192元/呎，為全港成份屋苑呎價中最貴，甚至超過太古城等龍頭屋苑呎價；其餘3區各自呎價最高的屋苑分別為康怡花園錄10,002元/呎、匯景花園錄9,965元/呎及浪翠園錄9,086元/呎，可見新界區呎價直迫港九藍籌屋苑。

03 沙士駿景園呎價 仍屬新界東最高 隨後樓市跌至2003年5月沙士谷底，該4個屋苑樓價亦跌至各自低位，其中駿景園呎價仍然是新界東屋苑呎價中最高。與1997年7月相比，浪翠園(錄1,781元/呎)累計跌幅達八成，而且跌幅大於匯景花園(錄2,801元/呎)、駿景園錄(3,589元/呎)及康怡花園(錄3,014元/呎)約七成的跌幅，位列CCI成份屋苑呎價中較低位置。

08 金融海嘯 康怡樓價追近駿景園 及至2008年9月金融海嘯時，上述4個屋苑樓價向上，但仍未能重返九七年高位，駿景園呎價繼續是新界東屋苑呎價中最高，而與1997年7月各自呎價相比，康怡花園相差31.2%(錄6,884元/呎)、駿景園相差42.9%(錄6,961元/呎)、匯景花園相差41.7%(錄5,814元/呎)及浪翠園相差62.5%(錄3,407元/呎)，反映康怡花園樓價升勢較快，追近駿景園樓價，而浪翠園樓價升勢明顯較慢。

截至今年 4 月 4 屋苑樓價已超 97 年高位 截止2022年4月，最新呎價顯示該4個屋苑各自樓價已超過九七年高位，其中康怡花園錄17,001元/呎及匯景花園錄15,223元/呎，分別比九七年累升70%及52.8%，反映港九市區屋苑較受追捧，所以樓價升勢較大。至於浪翠園錄11,619元/呎及駿景園錄13,743元/呎，則上升乏力，與九七年高位相若，僅累升27.9%及12.7%，反映新界區基建配套未成熟有礙樓價升勢，但近年政府推出按保上限放寬及北部都會計劃，浪翠園及駿景園樓價升勢有望加快。