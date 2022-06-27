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地產
2022-06-27 15:40:41

樓市走勢｜回歸25年 4區呎價最高成份屋苑樓價發展 中原：康怡、匯景跑贏駿景園、浪翠園

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截止今年4月，康怡花園呎價錄17,001元，較97年時呎價10,002元，累升達70%升幅。(資料圖片)

截止今年4月，康怡花園呎價錄17,001元，較97年時呎價10,002元，累升達70%升幅。(資料圖片)

今年是香港回歸25周年，中原地產研究部回顧97年時港島、九龍、新界東及新界西4區各自呎價最高的成份屋苑(不包括豪宅)，當中康怡花園、匯景花園、駿景園及浪翠園的呎價發展。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，該4個屋苑樓價於沙士時均跌至低位，其後樓價重拾升軌，港九市區屋苑如康怡花園及匯景花園的升勢，明顯大於新界區屋苑如駿景園及浪翠園的升勢。隨著近年政府積極規劃新界區發展，如北部都會計劃等，有望帶動駿景園及浪翠園的樓價升勢。

97年樓市高峰期間，駿景園呎價錄12,192元，成為全港成份屋苑呎價中最貴屋苑，呎價更超過太古城等龍頭屋苑。(資料圖片)

97年樓市高峰期間，駿景園呎價錄12,192元，成為全港成份屋苑呎價中最貴屋苑，呎價更超過太古城等龍頭屋苑。(資料圖片)

97樓市高峰 駿景園呎價超越太古城

19977月回歸時，樓價進入高峰期，當時駿景園呎價錄12,192/呎，為全港成份屋苑呎價中最貴，甚至超過太古城等龍頭屋苑呎價；其餘3區各自呎價最高的屋苑分別為康怡花園錄10,002/呎、匯景花園錄9,965/呎及浪翠園錄9,086/呎，可見新界區呎價直迫港九藍籌屋苑。

03沙士駿景園呎價 仍屬新界東最高

隨後樓市跌至20035月沙士谷底，該4個屋苑樓價亦跌至各自低位，其中駿景園呎價仍然是新界東屋苑呎價中最高。與19977月相比，浪翠園(1,781/)累計跌幅達八成，而且跌幅大於匯景花園(2,801/)、駿景園錄(3,589/)及康怡花園(3,014/)約七成的跌幅，位列CCI成份屋苑呎價中較低位置。

08金融海嘯 康怡樓價追近駿景園

及至20089月金融海嘯時，上述4個屋苑樓價向上，但仍未能重返九七年高位，駿景園呎價繼續是新界東屋苑呎價中最高，而與19977月各自呎價相比，康怡花園相差31.2%(6,884/)、駿景園相差42.9%(6,961/)、匯景花園相差41.7%(5,814/)及浪翠園相差62.5%(3,407/)，反映康怡花園樓價升勢較快，追近駿景園樓價，而浪翠園樓價升勢明顯較慢。

截至今年4 4屋苑樓價已超97年高位

截止20224月，最新呎價顯示該4個屋苑各自樓價已超過九七年高位，其中康怡花園錄17,001/呎及匯景花園錄15,223/呎，分別比九七年累升70%52.8%，反映港九市區屋苑較受追捧，所以樓價升勢較大。至於浪翠園錄11,619/呎及駿景園錄13,743/呎，則上升乏力，與九七年高位相若，僅累升27.9%12.7%，反映新界區基建配套未成熟有礙樓價升勢，但近年政府推出按保上限放寬及北部都會計劃，浪翠園及駿景園樓價升勢有望加快。

CCI成份屋苑實用調整呎價統計

  

年/月

實用調整呎價 (元/呎)

康怡花園

匯景花園

駿景園

浪翠園

97/07

10,002

9,965

12,192

9,086

03/05

3,014

2,801

3,589

1,781

08/09

6,884

5,814

6,961

3,407

22/04

17,001

15,223

13,743

11,619
         

中原地產研究部

      

2022年6月27日

      
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