樓市走勢｜壞消息漸散！利嘉閣看好明年樓價最多升8%

利嘉閣地產今日(14日)舉行「2022年住宅市道回顧及2023年趨勢前瞻」，該行總裁廖偉強表示，股市已見底回升、加息幅度放緩及中港短期通關機會大增等利好因素帶動，預計明年中小型住宅樓價可錄約5%至8%的升幅；而豪宅物業價格在通關效應下同樣看好，料有5%的上升空間；至於中小型住宅租金於明年料升3%；而豪宅租賃表現則較遜色，來年料持平。 今年買賣登記量創 96 年有紀錄以來低 回顧今年整體樓市表現，利嘉閣地產董事陳大偉估計，今年全年登記量最終只能錄得約4.04萬宗，較2021年急挫41%，勢創1996年有紀錄以來的歷史新低；金額方面，預測全年將大減46%，至約3,826.3億元，由2021年逾7,000億元的歷史高位挫至9年來的新低。 當中一手買賣登記量將不足萬宗水平，他料全年錄約9,930宗，金額約1,110億元，較去年分別挫43%及53%。值得注意的是，一手買賣登記量除按年急挫外，不足萬宗的冷清局面，亦步進史上最低迷的時期，比2008年金融海嘯時表現更差，反映新冠肺炎疫情及加息雙重夾擊下的影響；而涉及1,110億元的登記額則為9年來最少。

再寬按保樓價上限 二手買賣佔比達 75.4% 至於二手買賣登記量，陳大偉預期全年錄約3.05萬宗，較2021年的5.16萬宗，瀉約41%，勢創1996年有紀錄以來的新低；而全年成交總值料達2,716.3億元，按年跌約43%，為連升兩年後回落，且料創近6年以來新低。 在一二手私宅買賣比例方面，自從2010年樓市3D辣招逐步推出以來，二手私宅交投佔比由之前普遍高達近九成的水平，按年回落至2019年最低只有63%；不過自2019年第四季實行「林鄭Plan」及今年2月加強版的「財爺Plan」(即放寬按保樓價上限)推出後，二手私宅買賣佔比持續回升，繼2021年佔比升至74.7%後，今年更料進一步升至75.4%，勢再創近9年高位。 陳大偉指，中小型住宅樓價預計全年錄約16%的跌幅；豪宅物業則跌約8.5%。租金走勢方面，中小型住宅全年租金料跌1.5%，而豪宅租金全年料跌2%。