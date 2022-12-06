樓市走勢｜天水圍二手回暖 5日錄24宗買賣 居屋市場佔15宗 嘉湖山莊較上月同期增四成

新一期「白居二」入市潮，刺激居屋市場升溫，連帶私樓交投氣氛亦回升。中原地產天水圍高級區域營業經理馬斯力表示，踏入12月，天水圍整體二手交投造好，首5天速錄24宗買賣成交，居屋市場佔15宗，私人屋苑有9宗，其中嘉湖山莊佔7宗。
白居二帶動 天水圍居屋承接上月旺勢
馬斯力表示，天水圍上月錄得52宗居屋成交，承接旺勢，本月首5天速錄15宗成交，全屬居二市場買賣，其中天盛苑N座低層6室成交，實用面積650方呎，三房套房間隔，居二市場叫價490萬元，減價29.7萬元或6%，獲「白居二」買家以460.3萬元承接，實用呎價7,082元。原業主於2000年以88.38萬元買入單位，持貨22年轉售，帳面獲利371.92萬元或4.2倍。
嘉湖山莊首5日錄7成交 個別業主議幅達10%
馬斯力指，「白居二」入市潮亦帶動私樓成交，近月樓價明顯回落，業主亦願意擴大議價空間，吸引買家回流市場尋寶。嘉湖山莊首5天錄得7宗成交，較上月同期多40%。現時業主議價空間一般有5%，個別更達10%。中原新近促成嘉湖山莊景湖居9座高層A室成交，實用面積635方呎，屬套三房間隔，開價640萬元，議價兩日減價45.2萬元，幅度有7%，以594.8萬元沽出，實用呎價9,367元，為高層戶近期首穿600萬元成交。原業主則於2014年9月以388萬元買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利206.8萬元或53%。