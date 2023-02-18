樓市走勢｜將軍澳本月三房成交突出！新都城中層戶918萬易手

柯勇指，藍籌屋苑之一的將軍澳新都城，本月暫錄14宗成交，平均實用呎價約14,162元。最新錄得新都城1期成交，單位為4座中層E室，實用面積約698方呎，三房套房間隔，單位坐向東方，享開揚市景，以918萬元易手，呎價約13,152元。

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月迄今暫錄207宗二手買賣，與上月同期一樣，交投平穩；本月三房成交突出，錄108宗，佔整體交投52%，可見靜候多時的換樓客紛紛出動，加快入市步伐。

峻瀅劈價逾「 1 球」沽

利嘉閣地產將軍澳首席分區董事溫錦駒稱，峻瀅2期3座高層B室，實用面積約757方呎，屬三房套間隔，向西南，外望開揚市景。原開價約960萬元，近期逐步下調叫價，並吸引到買家洽商，最終累減約110萬元或11.5%，至約850萬元沽出，呎價約11,229元。

溫錦駒補充，上述買家早前透過利嘉閣真盤源平台搜尋區內優質盤，見到上址條件理想，叫價合理，隨即相約代理睇樓；心儀單位間隔實用，景觀開揚，呎價低水，議價後即決定入市。

據悉，原業主在2015年以約760萬元一手買入單位，持貨約8年，現轉手帳面賺90萬元或近12%離場。溫錦駒補充，屋苑現時有約60個放盤，入場費由650萬元起。