樓市走勢｜山頂南區上半年二手豪宅買賣按年跌58%

中原地產資深營業董事何兆棠表示，今年上半年受第五波新冠肺炎疫情及限聚令影響，買家入市信心受挫，凍結一、二手成交。南區業主叫價強硬，即使疫情最嚴重期間減幅只有約5%，部分買家選擇先租後買，加上中港兩地尚未通關，在缺乏內地資金入市下區內成交膠著。今年上半年山頂南區共錄得35宗二手豪宅買賣，較去年上半年成交宗數跌58.3%，當中分層單位佔24宗，洋房佔10宗，屋地成交佔1宗；總成交金額約34.16億元，少46.64%。

展望下半年二手交投量增 30%

何兆棠預料，山頂南區下半年樓價上下波幅約5%，二手交投量增加30%。下半年中港兩地有機會通關，將釋放國內富豪的購買力，尤其座落傳統地段的優質豪宅，此類豪宅擁獨立門牌，市場供應極稀缺，交投量必定低位反彈，收復失地。根據內部統計，截至本月18日，今年全港一二手市場5,000萬元以上成交錄得185宗，港島區佔97宗，佔整體52%，九龍區及新界區分別佔23%及25%，不少豪宅買家亦由傳統山頂南豪宅區轉向其他區入市。

上季租賃成交宗數及金額均回落

今年第二季山頂南區租賃市場成交宗數及成交金額均下跌，成交宗數比上季跌12.4%，至78宗；而成交金額亦挫30.1 %，至744萬元。香港長時間收緊限聚令及防疫措施，令不少跨國公司高層人員撤離香港，加上疫情下經濟復甦需時，有部份租客轉租較細或較平的單位。今季平均實用呎租約51.6元。較為矚目的租賃個案為山頂道84號洋房，實用面積5,342方呎，以48萬元租出，平均實用呎租約90元。

下半年一手料報復式增 4 倍

至於山頂南區一手成交方面，今年上半年錄得2宗，成交金額僅2.11億元。何兆棠估計，豪宅下半年樓價平穩，一手交投量可較上半年的2宗升4倍。由英皇國際(163)、中渝置地(1224)、明發集團(846)、資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展的壽臣山15號即將應市，料樓價3億至20億元豪宅交投必定受刺激，亦會吸引其他一手發展商加入戰場，推售貨尾單位，交投量必定報復式增加。此外，利南道臨海豪宅項目、黃竹坑地鐵上蓋港島南岸第三、四期項目，壽臣山道西11A號南天第項目等將於下半年陸續推出。環球政局不穩，疫情影響各國經濟復甦，金融市場反覆波動，發展商定價必定克制。超級豪宅始終有價有市，除了着重投資價值外，新派買家着重收藏價值、藝術價值及自用價值。