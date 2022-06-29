樓市走勢｜巿傳中小型銀行上調新造H按封頂息率 中原按揭：料大型銀行未會即時跟隨

就巿傳有個別中小型銀行上調新造H按封頂息率0.05%至0.225%，中原按揭董事總經理王美鳳指出，1個月拆息現為0.88%(6月29日)，較今年初徘徊0.15%上升0.73厘，港元拆息屬於銀行之間拆借成本，尤其可反映中小型銀行資金成本上升，資金成本壓力大於存款基礎較大之大型銀行；是次個別中小型銀行上調H按封頂息率0.05%至0.225%，相信是個別銀行因應按揭業務情況紓緩息差受壓之影響，中小型銀行一般會等大行加P才會跟隨，是次先上調H按封頂息率，紓緩拆息將進一步上升之加息壓力。

新造按揭影響輕微 現時1個月拆息雖已逐步上升，但暫時處於0.9%水平應對大型銀行未出現上調H按封頂息率之壓力，相信現時銀行樓按取態積極下，未急於跟隨上調封頂息率，故是次個別中小型銀行上調H按封頂息率，對市場用家未構成影響。王美鳳表示，今次市傳銀行調整按息對新造按揭人士影響輕微，以貸款額100萬元及還款期30年計，H按封頂息加至2.55%後，若將來H按息升至封頂位，對比現時一般封頂息率2.5%，每月還款額增26元或0.7%至3,977元。以巿傳最大加幅至2.725%計，每月還款金額加118元或3%至4,069元。’