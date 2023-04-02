樓市走勢｜市場氣氛向好 十大屋苑本周末成交重回雙位數 料下月更旺

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，重上雙位數水平，較上周末增加4宗或66.7%，當中太古城、康怡花園及美孚新邨各錄2宗成交，最為活躍，而零成交屋苑收窄至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，歐美銀行危機已淡化，近日股市回升，香港亦沒有跟隨美國加息，料息口見頂，市場氣氛好轉，近期多個新盤熱賣，本周末一手市場亦錄得近300宗成交，反映買家信心恢復，二手交投亦受帶動，相信本月樓市會比上月更旺。

太古城上周末零成交 本周錄2宗 港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，較上周末零成交回升。其中景天閣中層G室易手，單位實用面積589方呎，採兩房間隔，向正北望池園景，原先開價1,150萬元，累減50萬元，獲用家以1,100萬元承接，折合實用呎價18,676元。原業主於1998年底以370萬元購入，持貨逾24年，帳面獲利730萬元，升值近2倍。 此外，中原地產港島西南區副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗高價兩房成交，單位為33座高層C室，實用面積543方呎，成交價926萬元，為屋苑兩房單位約半年來，造價首度突破900萬元，折合實用呎價17,053元。

美孚新邨實呎微升至1.2萬水平 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得2宗成交，按周增1倍，平均實用呎價亦上揚約1.9%至12,228元水平。周末成交包括6期蘭秀道27號中層D室，實用面積717方呎，成交價870萬元，折合實用呎價12,134元。另外，5期蘭秀道中層A室，實用面積672方呎，最新以828萬元易手，折合實用呎價12,321元。

新界區二手氣氛回落 至於新界區，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，近期新盤市場多盤齊發，吸走大量購買力，加上二手業主叫價上升，亦有部分市民於復活節長假前夕出發外遊，令二手氣氛回落。其中沙田第一城本周末錄得1宗成交，按周跌50%，該成交單位為51座低層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，以469萬元沽出，實用呎價16,514元。 另外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，平均實用呎價按周回落約1%。新成交為翠湖居2座中層F室，實用面積449方呎，採兩房間隔，以458萬元沽出，實用呎價10,200元。原業主於2015年1月以300萬元購入，持貨8年，帳面獲利158萬元，升值53%。