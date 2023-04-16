樓市走勢｜市場續聚焦一手 十大屋苑本周末僅錄3宗買賣 8屋苑捧蛋

中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，按周急瀉72.7%，更創9個月或41周新低，僅高於去年七一周末的1宗交投量。本周末僅得太古城及嘉湖山莊錄得交投，其餘8個屋苑捧蛋，交投淡靜。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤繼續搶去市場焦點，二手交投難免受壓，加上平價二手筍盤早已被市場消化，惟買家普遍未有追價入市，業主議幅亦有限，令二手交投膠著，相信第2季樓市焦點仍落於一手新盤市場。

太古城本周末錄 2 宗 月內暫錄 13 宗 本周末僅得成交的屋苑為太古城及嘉湖山莊，中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐表示，本周末太古城錄得2宗買賣，本月累積成交量增至13宗，平均實用呎價17,416元。分行最新促成景天閣中層A室易手，單位實用面積592方呎，屬兩房間隔，向東北、望內園泳池景，是屋苑優質戶，2月開價1,250萬元，放盤不足2個月，即以1,195萬元易手，折合實用呎價20,186元。原業主於2011年5月以743萬元買入單位，持貨12年，現轉手帳面獲利452萬元，期內升值61%。

嘉湖山莊周末僅錄 1 宗 呎價 1.13 萬 至於另一個錄得成交的屋苑嘉湖山莊，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，經過首季樓市交投反彈，隨著多個一手新盤開價持續克制，二手交投依舊受壓；本周末嘉湖山莊僅錄1宗成交，單位為景湖居4座高層F室，實用面積442方呎，屬兩房間隔，最新以500萬元沽出，實用呎價11,312元。原業主於2012年5月以220萬元購入單位，持貨11年，現帳面賺280萬元或升值逾1.2倍。

美孚新邨本周末捧蛋 本月累錄 10 宗 九龍區在本周末未有錄得成交，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，市區指標屋苑之一的美孚新邨本周末「捧蛋」，區內睇樓氣氛已比復活節長假期間回暖，惟細價筍盤早已被市場消化，買家需時下決定，令交投略為膠著；屋苑本月至今暫錄10宗買賣，平均實用呎價11,923元。