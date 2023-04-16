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地產
2023-04-16 18:45:00

樓市走勢｜市場續聚焦一手 十大屋苑本周末僅錄3宗買賣 8屋苑捧蛋

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中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗買賣，按周急瀉逾七成，創9個月新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗買賣，按周急瀉逾七成，創9個月新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，按周急瀉72.7%，更創9個月或41周新低，僅高於去年七一周末的1宗交投量。本周末僅得太古城及嘉湖山莊錄得交投，其餘8個屋苑捧蛋，交投淡靜。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤繼續搶去市場焦點，二手交投難免受壓，加上平價二手筍盤早已被市場消化，惟買家普遍未有追價入市，業主議幅亦有限，令二手交投膠著，相信第2季樓市焦點仍落於一手新盤市場。

太古城本周末錄2 月內暫錄13

本周末僅得成交的屋苑為太古城及嘉湖山莊，中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐表示，本周末太古城錄得2宗買賣，本月累積成交量增至13宗，平均實用呎價17,416元。分行最新促成景天閣中層A室易手，單位實用面積592方呎，屬兩房間隔，向東北、望內園泳池景，是屋苑優質戶，2月開價1,250萬元，放盤不足2個月，即以1,195萬元易手，折合實用呎價20,186元。原業主於20115月以743萬元買入單位，持貨12年，現轉手帳面獲利452萬元，期內升值61%

太古城本周末錄得2宗買賣，4月份至今累積成交量有13宗，平均實用呎價17,416元。

太古城本周末錄得2宗買賣，4月份至今累積成交量有13宗，平均實用呎價17,416元。

嘉湖山莊周末僅錄1 呎價1.13

至於另一個錄得成交的屋苑嘉湖山莊，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，經過首季樓市交投反彈，隨著多個一手新盤開價持續克制，二手交投依舊受壓；本周末嘉湖山莊僅錄1宗成交，單位為景湖居4座高層F室，實用面積442方呎，屬兩房間隔，最新以500萬元沽出，實用呎價11,312元。原業主於20125月以220萬元購入單位，持貨11年，現帳面賺280萬元或升值逾1.2倍。

美孚新邨本周末捧蛋 本月累錄10

九龍區在本周末未有錄得成交，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，市區指標屋苑之一的美孚新邨本周末「捧蛋」，區內睇樓氣氛已比復活節長假期間回暖，惟細價筍盤早已被市場消化，買家需時下決定，令交投略為膠著；屋苑本月至今暫錄10宗買賣，平均實用呎價11,923元。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

2 (上周0宗成交)

18688(-)

16295

康怡花園

0(上周2宗成交)

-

-

海怡半島

0(上周3宗成交)

-

-

九龍

美孚新邨

0(上周1宗成交)

-

-

麗港城

0(上周1宗成交)

-

-

黃埔花園

0 (無升跌)

-

-

新都城

0 (無升跌)

-

-

新界

沙田第一城

0(上周1宗成交)

-

-

嘉湖山莊

1 (-50%)

11312 (+12.4%)

8970

映灣園

0(上周1宗成交)

-

-

 

合計

3 (-72.7%)

-

-

綜合市場成交數據

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