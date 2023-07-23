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2023-07-23 19:00:00

樓市走勢｜市場觀望議息結果 減價盤有承接 中原十大屋苑周末錄7宗 按周升75%

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港島區3大屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末均未有錄得成交。(資料圖片)

港島區3大屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末均未有錄得成交。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末增加3宗或75%，但已連續12個周末錄得單位數成交，零成交屋苑減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下星期美國公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，入市態度審慎，本周末一手方面暫未有大型新盤推售，以貨尾為主，市場以用家主導，部分轉至二手市場尋覓筍盤，若業主提供較大減幅，單位亦有承接。

太古城本周末「捧蛋」

港島區方面，3大屋苑周末均未錄成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城在本周末暫未錄成交，聯儲局下周將議息，業主大多觀望審慎，加上該區業主普遍持貨力強，提供的議價空間不高，減幅大多未達買家預期，交投膠著。

麗港城本月平均呎價約1.27萬水平

九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城本周末錄1宗成交，單位為12座低層C室，實用面積522方呎，屬兩房間隔，享有海景，單位最初開價730萬元，放盤兩日，即獲議價並以712萬元成交，折合實用呎價13,640元。據悉，原業主於20081月以325萬元購入物業，持貨15年，現帳面獲利387萬元，單位大幅升值1.2倍。麗港城本月至今暫錄約8宗買賣，平均實用呎價約12,795元水平。

另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，單位為57座低層H室，實用面積503方呎，成交價710萬元，平均實用呎價14,115元。屋苑本月累錄約5宗買賣，平均呎價約14,477元水平。

麗港城本周末錄1宗成交，全月至今暫錄約8宗，平均呎價約12,795元水平。(資料圖片)

麗港城本周末錄1宗成交，全月至今暫錄約8宗，平均呎價約12,795元水平。(資料圖片)

嘉湖山莊錄2宗筍價成交

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得2宗交投，均為筍價成交。至於東涌映灣園，中原地產映灣園第一分行A 區域營業經理陳繼成表示，本周末映灣園錄得1宗，單位為12座中層H室，實用面積927方呎，以955萬元易手，平均實用呎價10,302元。原業主於2020年以930萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利25萬元或升值2.7%

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日

成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

0(上周1宗成交)

-

-

康怡花園

0(無升跌)

-

-

海怡半島

0(上周1宗成交)

-

-

九龍

美孚新邨

1(無升跌)

10336(-10.1%)

8210

麗港城

1(上周0宗成交)

13640(-)

11580

黃埔花園

1(無升跌)

14115(-10.7%)

11998

新都城

1(上周0宗成交)

16143(-)

12850

新界

沙田第一城

0(無升跌)

-

-

嘉湖山莊

2(上周0宗成交)

9208(-)

7828

映灣園

1(上周0宗成交)

10302(-)

8759

 

合計

7(+75%)

-

-

註：綜合市場成交數據 

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