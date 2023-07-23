樓市走勢｜市場觀望議息結果 減價盤有承接 中原十大屋苑周末錄7宗 按周升75%

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末增加3宗或75%，但已連續12個周末錄得單位數成交，零成交屋苑減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下星期美國公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，入市態度審慎，本周末一手方面暫未有大型新盤推售，以貨尾為主，市場以用家主導，部分轉至二手市場尋覓筍盤，若業主提供較大減幅，單位亦有承接。

港島區方面，3大屋苑周末均未錄成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城在本周末暫未錄成交，聯儲局下周將議息，業主大多觀望審慎，加上該區業主普遍持貨力強，提供的議價空間不高，減幅大多未達買家預期，交投膠著。

麗港城本月平均呎價約 1.27 萬水平

九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城本周末錄1宗成交，單位為12座低層C室，實用面積522方呎，屬兩房間隔，享有海景，單位最初開價730萬元，放盤兩日，即獲議價並以712萬元成交，折合實用呎價13,640元。據悉，原業主於2008年1月以325萬元購入物業，持貨15年，現帳面獲利387萬元，單位大幅升值1.2倍。麗港城本月至今暫錄約8宗買賣，平均實用呎價約12,795元水平。

另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，單位為5期7座低層H室，實用面積503方呎，成交價710萬元，平均實用呎價14,115元。屋苑本月累錄約5宗買賣，平均呎價約14,477元水平。