樓市走勢｜市場觀望議息結果 減價盤有承接 中原十大屋苑周末錄7宗 按周升75%

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末增加3宗或75%，但已連續12個周末錄得單位數成交，零成交屋苑減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下星期美國公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，入市態度審慎，本周末一手方面暫未有大型新盤推售，以貨尾為主，市場以用家主導，部分轉至二手市場尋覓筍盤，若業主提供較大減幅，單位亦有承接。
太古城本周末「捧蛋」
港島區方面，3大屋苑周末均未錄成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城在本周末暫未錄成交，聯儲局下周將議息，業主大多觀望審慎，加上該區業主普遍持貨力強，提供的議價空間不高，減幅大多未達買家預期，交投膠著。
麗港城本月平均呎價約1.27萬水平
九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城本周末錄1宗成交，單位為12座低層C室，實用面積522方呎，屬兩房間隔，享有海景，單位最初開價730萬元，放盤兩日，即獲議價並以712萬元成交，折合實用呎價13,640元。據悉，原業主於2008年1月以325萬元購入物業，持貨15年，現帳面獲利387萬元，單位大幅升值1.2倍。麗港城本月至今暫錄約8宗買賣，平均實用呎價約12,795元水平。
另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，單位為5期7座低層H室，實用面積503方呎，成交價710萬元，平均實用呎價14,115元。屋苑本月累錄約5宗買賣，平均呎價約14,477元水平。
嘉湖山莊錄2宗筍價成交
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得2宗交投，均為筍價成交。至於東涌映灣園，中原地產映灣園第一分行A組 區域營業經理陳繼成表示，本周末映灣園錄得1宗，單位為12座中層H室，實用面積927方呎，以955萬元易手，平均實用呎價10,302元。原業主於2020年以930萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利25萬元或升值2.7%。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日
成交量
/按周升跌幅
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平均實用呎價(元)
/按周升跌幅
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平均建築
呎價(元)
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香港
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太古城
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0(上周1宗成交)
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-
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-
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康怡花園
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0(無升跌)
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-
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-
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海怡半島
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0(上周1宗成交)
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-
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-
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九龍
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美孚新邨
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1(無升跌)
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10336(-10.1%)
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8210
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麗港城
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1(上周0宗成交)
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13640(-)
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11580
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黃埔花園
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1(無升跌)
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14115(-10.7%)
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11998
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新都城
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1(上周0宗成交)
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16143(-)
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12850
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新界
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沙田第一城
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0(無升跌)
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-
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-
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嘉湖山莊
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2(上周0宗成交)
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9208(-)
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7828
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映灣園
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1(上周0宗成交)
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10302(-)
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8759
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合計
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7(+75%)
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註：綜合市場成交數據