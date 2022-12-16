樓市走勢｜戴德梁行料住宅價明年再跌5% 成交量有望回升

戴德梁行發表香港房地產市場2022年回顧及2023年展望，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，展望明年住宅市場仍然受加息及環球經濟影響，左右買家入市意欲，同時相信部分業主因供樓壓力加大而擴闊其議價空間，預計明年上半年樓價仍會維持跌勢，但隨着市場預期息口有望於明年見頂，下半年樓價或將漸趨穩定，全年預計續調整0%至5%。

鄧淑賢稱，成交量方面，今年一手成交減慢亦令發展商持貨量增加，估計明年將加快推盤，並會採取貼市開價的策略吸引買家。另外，股票市場近日逐步回升，若明年能保持升勢，加上憧憬邊境有望逐步開放等利好消息，相信能帶領本港經濟和樓市氣氛逐漸回暖，住宅成交量或有機會比今年低位回升20%至30%，與2019、2020年水平相若。

沙田第一城呎價回到 2017 年初水平

該行表示，今年住宅市場成交明顯放緩，首11個月平均每月成交宗數不足4,000宗，上半年成交氣氛主要受第五波新冠肺炎疫情影響，而下半年，本港息口上升及股票市場動盪等因素促使買家表現更審慎，一、二手住宅交投均持續放緩，預計今年全年總成交量約45,400宗，為2013年以來、約10年的低位。

樓價方面，政府數據顯示，整體樓價在今年首10個月共錄10.5%的跌幅，全年樓價跌幅估計約12%至13%。根據戴德梁行追蹤部分受歡迎屋苑的樓價數據，第四季各類市場的樓價跌幅擴大，當中以代表細價上車盤的沙田第一城呎價按季跌幅18.1%最顯著，使其呎價回到2017年初水平；而代表中價市場的太古城則按季下調14.4%，代表豪宅市場的貝沙灣亦按季錄得6.4%跌幅。

大額非住宅物業投資市場方面，今年截至本月9日為止，暫錄約93宗大額成交，總成交金額較去年跌約45%，至546億元。戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄說，明年整體投資氣氛仍然需要視乎加息步伐、經濟表現以及香港與內地通關進展。投資者在現時加息大環境下普遍對回報率要求更高，然而大部分業主持貨能力強未必輕易減價，相信部分成交需要更長時間議價使買賣雙方達成協議，預期明年總成交金額有望從今年低位回升至達700億元左右水平。