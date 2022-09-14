樓市走勢｜持續回軟 利嘉閣：50指標屋苑上周買賣錄74宗 按周減少6%

港九兩區交投跌 僅新界升

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量雙雙回落，新界區的成交量則按周增加，當中港島區8個指標屋苑上周共錄11宗交投，較前周的14宗減少3宗或21%，其中藍灣半島成交量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；太古城及康怡花園各錄3宗買賣，分別按周增加50%；海怡半島期內錄得2宗成交，與前周的宗數相同；其餘嘉亨灣及杏花村各錄1宗成交；南豐新村及鯉景灣上周則未聞交投，暫時「捧蛋」。

九龍區方面，合共21個指標屋苑上周共錄34宗成交，較前周的41宗減少17%，其中淘大花園及維景灣畔各自只錄得1宗交投，按周分別減少67%；海濱南岸、都會駅及宇晴軒期內分別錄得1宗、2宗及1宗買賣，按周各自減少50%；黃埔花園及美孚新村則各錄3宗交投，按周減幅分別有40%及25%。

至於新界區21個指標屋苑上周共錄29宗交投，較前周的24宗增加21%，當中嘉湖山莊期內共錄得4宗成交，按周大增1倍；沙田第一城及新港城則各自錄得12宗及3宗買賣，分別按周增50%。此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個增加近27%，當中港島區佔2個，九龍區佔6個，新界區則佔11個屋苑。