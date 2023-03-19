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2023-03-19 15:15:00

樓市走勢｜整體交投續旺 中原：預估3月樓宇整體買賣約7700宗 創10個月新高

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中原研究部指，今年新春後樓市旺勢持續，交投暢旺，料首季整體買賣達18,100宗，將創3個季度新高。(資料圖片)

中原研究部指，今年新春後樓市旺勢持續，交投暢旺，料首季整體買賣達18,100宗，將創3個季度新高。(資料圖片)

新春後旺市持續，樓市交投暢旺。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至315日，20233月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,624宗，總值290.7億元，估計全月錄7,700宗及600億元，將較2月的5,980宗及438.1億元，分別上升28.8%37.0%，並料創202257,949宗後的10個月新高，金額創20228916.0億元後的7個月新高。

按季方面，今年首季整體買賣登記暫錄14,031宗及1,053.7億元，已超越2022年第4季的11,721宗及888.6億元；預計今年首季整體登記達18,100宗及1,360億元，按季升約54.4%53.0%，並估計宗數將創2022年第219,091宗後的3個季度新高。

截止至3月15日，藍田新盤Koko Hills第3A期Koko Rosso本月暫錄63宗成交，金額則錄4.87億元。(資料圖片)

截止至3月15日，藍田新盤Koko Hills第3A期Koko Rosso本月暫錄63宗成交，金額則錄4.87億元。(資料圖片)

藍田Koko Rosso暫居3月榜首

一手私人住宅方面，截止至315日，3月份一手暫錄504宗及66.4億元，預計全月約1,200宗及150億元，將較2月的647宗及90.9億元，分別大幅上升85.5%65.0%；宗數將創202291,418宗後的6個月新高，金額則將創20226162.3億元後的9個月新高。黃良昇指，數字反映2月期間發展商積極推售新盤，推高一手買賣重上1,000宗水平，而按季方面，首季一手暫錄1,503宗及207.6億元，估計整季約2,200宗及290億元，按季升70.0%89.0%

至於3月份登記宗數暫時最高的新盤是藍田Koko Hills3AKoko Rosso，暫錄63宗及4.87億元；第2位是將軍澳海茵莊園，暫錄47宗及2.71億元；One Innovale2One Innovale-Bellevue暫錄35宗及1.62億元，位列第3位。

以大型屋苑計，截止至本月15日，3月份美孚新邨暫錄33宗，涉資2.33億元。

以大型屋苑計，截止至本月15日，3月份美孚新邨暫錄33宗，涉資2.33億元。

美孚新邨3月暫錄33宗居首

二手私人住宅方面，截止至315日，3月份二手暫錄2,083宗及167.0億元，預計全月約4,200宗及340億元，將較2月的3,269宗及258.6億元，分別上升28.5%31.5%；數字將創202254,304宗及386.6億元後的10個月新高，反映2月期間用家回復上車置業信心，加上樓價止跌回升，刺激二手成交活躍。若以大型屋苑計，截止至315日，3月份美孚新邨暫錄33(2.33億元)、沙田第一城暫錄29(1.69億元)、太古城暫錄25(2.75億元)及嘉湖山莊暫錄24(1.25億元)

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