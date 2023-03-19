樓市走勢｜整體交投續旺 中原：預估3月樓宇整體買賣約7700宗 創10個月新高

新春後旺市持續，樓市交投暢旺。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至3月15日，2023年3月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,624宗，總值290.7億元，估計全月錄7,700宗及600億元，將較2月的5,980宗及438.1億元，分別上升28.8%及37.0%，並料創2022年5月7,949宗後的10個月新高，金額創2022年8月916.0億元後的7個月新高。

按季方面，今年首季整體買賣登記暫錄14,031宗及1,053.7億元，已超越2022年第4季的11,721宗及888.6億元；預計今年首季整體登記達18,100宗及1,360億元，按季升約54.4%及53.0%，並估計宗數將創2022年第2季19,091宗後的3個季度新高。

藍田 Koko Rosso 暫居 3 月榜首

一手私人住宅方面，截止至3月15日，3月份一手暫錄504宗及66.4億元，預計全月約1,200宗及150億元，將較2月的647宗及90.9億元，分別大幅上升85.5%及65.0%；宗數將創2022年9月1,418宗後的6個月新高，金額則將創2022年6月162.3億元後的9個月新高。黃良昇指，數字反映2月期間發展商積極推售新盤，推高一手買賣重上1,000宗水平，而按季方面，首季一手暫錄1,503宗及207.6億元，估計整季約2,200宗及290億元，按季升70.0%及89.0%。

至於3月份登記宗數暫時最高的新盤是藍田Koko Hills第3A期Koko Rosso，暫錄63宗及4.87億元；第2位是將軍澳海茵莊園，暫錄47宗及2.71億元；One Innovale第2期One Innovale-Bellevue暫錄35宗及1.62億元，位列第3位。