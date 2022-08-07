樓市走勢｜新盤低開搶客 二手減價吸客 中原十大屋苑周末錄10宗成交 按周升43%

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，較上周7宗成交增加3宗或42.9%，當中新界區成交最多，共錄5宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，粉嶺及屯門兩個焦點新盤昨日分別展開首輪及次輪銷售，均即日沽清，可見新盤低價策略奏效，昨日一手市場錄得約668宗成交，屬3年來最旺的周六。新盤接連推售，搶佔購買力，加上加息影響，業主唯有面對現實減價，近日陸續有新盤向隅客回流二手市場，減價盤亦不乏承接，相信業主繼續擴大議幅下，二手交投有望回升。





太古城「開齋」 本周末連錄4 宗成交 港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，太古城8月終於「開齋」，本周末連錄得4宗成交，比上周末零成交明顯改善。新成交包括天山閣中低層G 室，實用面積536方呎，兩房間隔，望雙邊內園景，於今年5月放盤，叫價1,090萬元，最後以955萬元沽出，實用呎價17,817元，減幅約12%。另一宗成交為寶安閣高層E室，實用面積602方呎，兩房間隔，5月份叫價1,250萬元，業主因為移民，最終大減230萬元，以1,020萬元沽出，折合實用呎價16,944元。

九龍新界同樣淡靜 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，宗數與上周末相同，本月累積有3宗成交，市況淡靜。周末新成交為9期5座中層A室，實用面積718方呎，三房套房間隔，以1,020萬元沽出，實用呎價14,206元，屬市場價。

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，新盤頻頻低價出擊，二手交投受壓，其中沙田第一城本周末錄得3宗成交，全屬低價成交，當中包括一宗蝕讓個案，單位為2座高層F室，實用面積451方呎，三房間隔，7月初叫價760萬元，同月底減至730萬元，經議價後，最終以650萬元沽出，實用呎價14,412元。原業主於2018年2月以688萬元買入單位，持貨4年多沽出，帳面蝕38萬元或5.5%。