樓市走勢｜新盤向隅客回流二手 中原十大屋苑周末錄10宗成交 企穩雙位數水平

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，與上周一樣，企穩雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，粉嶺新盤今日壓軸推售餘下單位，成功一Q清袋，可見市場購買力不減，部分向隅客率先回流二手市場，帶動二手上車屋苑交投向好，加上政府近日放寬海外入境人士的防疫檢疫措施，國際經濟活動有望回升，通關有望，經濟將進一步復甦，增強買家入市信心，只要業主肯減價，料二手交投平穩向升。

太古城本月上半月錄 7 宗成交 呎價 1.86 萬

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城8月上半月錄得7宗成交，平均實用呎價18,600元，而屋苑本周末則錄2宗成交。至於九龍區，將軍澳新都城本周末錄得2宗成交，美孚新邨及黃埔花園則各錄1宗，而新界區沙田第一城和嘉湖山莊，同樣分別錄2宗二手成交(詳見附表)。