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地產
2022-08-14 18:50:29

樓市走勢｜新盤向隅客回流二手 中原十大屋苑周末錄10宗成交 企穩雙位數水平

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中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，與上周一樣，企穩雙位數水平。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，與上周一樣，企穩雙位數水平。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，與上周一樣，企穩雙位數水平中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，粉嶺新盤今日壓軸推售餘下單位，成功一Q清袋，可見市場購買力不減，部分向隅客率先回流二手市場，帶動二手上車屋苑交投向好，加上政府近日放寬海外入境人士的防疫檢疫措施，國際經濟活動有望回升，通關有望，經濟將進一步復甦，增強買家入市信心，只要業主肯減價，料二手交投平穩向升。

太古城本月上半月錄7宗成交 呎價1.86

港島區方面中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城8月上半月錄得7宗成交，平均實用呎價18,600元，而屋苑本周末則錄2宗成交。至於九龍區，將軍澳新都城本周末錄得2宗成交，美孚新邨及黃埔花園則各錄1宗，而新界區沙田第一城和嘉湖山莊，同樣分別錄2宗二手成交(詳見附表)。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

2(-50%)

19970(+15.1%)

17231

康怡花園

0(無升跌)

-

-

海怡半島

0(無升跌)

-

-

九龍

美孚新邨

1(上周0宗成交)

11872(-)

8894

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

1(無升跌)

16195(+14%)

13855

新都城

2(上周0宗成交)

17851(-)

12570

新界

沙田第一城

2(-33.3%)

15000(+0.9%)

11458

嘉湖山莊

2(無升跌)

10409(+3.8%)

8055

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

10(無升跌)

-

-

綜合市場成交數據

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