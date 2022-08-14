樓市走勢｜新盤向隅客回流二手 中原十大屋苑周末錄10宗成交 企穩雙位數水平

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，與上周一樣，企穩雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，粉嶺新盤今日壓軸推售餘下單位，成功一Q清袋，可見市場購買力不減，部分向隅客率先回流二手市場，帶動二手上車屋苑交投向好，加上政府近日放寬海外入境人士的防疫檢疫措施，國際經濟活動有望回升，通關有望，經濟將進一步復甦，增強買家入市信心，只要業主肯減價，料二手交投平穩向升。
太古城本月上半月錄7宗成交 呎價1.86萬
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城8月上半月錄得7宗成交，平均實用呎價18,600元，而屋苑本周末則錄2宗成交。至於九龍區，將軍澳新都城本周末錄得2宗成交，美孚新邨及黃埔花園則各錄1宗，而新界區沙田第一城和嘉湖山莊，同樣分別錄2宗二手成交(詳見附表)。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量
/按周升跌幅
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平均實用呎價(元)
/按周升跌幅
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平均建築
呎價(元)
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香港
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太古城
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2(-50%)
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19970(+15.1%)
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17231
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康怡花園
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0(無升跌)
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-
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-
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海怡半島
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0(無升跌)
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-
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-
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九龍
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美孚新邨
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1(上周0宗成交)
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11872(-)
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8894
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麗港城
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0(無升跌)
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-
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-
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黃埔花園
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1(無升跌)
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16195(+14%)
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13855
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新都城
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2(上周0宗成交)
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17851(-)
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12570
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新界
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沙田第一城
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2(-33.3%)
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15000(+0.9%)
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11458
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嘉湖山莊
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2(無升跌)
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10409(+3.8%)
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8055
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映灣園
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0(無升跌)
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合計
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10(無升跌)
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註：綜合市場成交數據