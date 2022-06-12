樓市走勢｜新盤搶客+暴雨影響 中原十大屋苑周末錄7宗成交 5屋苑捧蛋

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周急跌9宗或56.3%，成交量創14周新低，零成交屋苑上升至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大埔白石角Silicon Hill開售成市場焦點，次輪190伙全數沽清，搶去不少二手客源，而九龍區亦有多個新盤醞釀推售，凍結各區二手購買力；再加上周六暴雨影響睇樓人流，以及近日疫情有輕微反彈，社區出現多個爆疫群組，令買家外出睇樓意欲減低，二手成交量低位徘徊。

太古城周末錄 1 宗 帳面大賺 943 萬

港島區方面，中原地產太古城金星閣分行副區域營業董事張光耀表示，太古城6月至今錄得11宗成交，周末暫錄得1宗成交，新近成交單位為太古城漢宮閣中層H室，實用面積709方呎，建築面積806平方呎，三房間隔，望園景。業主以1,368萬元將單位易手，折合平均實用呎價19,295元。買家為用家，而原業主於2007年以425萬元買入上址，持貨15年，帳面獲利943萬元，單位升值222%。

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，由中原促成的美孚新邨6期蘭秀道44號低層B室，實用面積1,110方呎，建築面積1,494方呎，三房套間隔，望街景，成交價1,398萬元，折合呎價12,595元。原業主於2018年3月以1,360萬元買入上址，持貨4年，帳面獲利38萬元，單位升值3%。