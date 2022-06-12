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地產
2022-06-12 18:46:37

樓市走勢｜新盤搶客+暴雨影響 中原十大屋苑周末錄7宗成交 5屋苑捧蛋

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中原地產十大屋苑本周末錄7宗成交，按周急跌9宗，成交量創14周新低，而本周零成交屋苑上升至5個。（資料圖片）

中原地產十大屋苑本周末錄7宗成交，按周急跌9宗，成交量創14周新低，而本周零成交屋苑上升至5個。（資料圖片）

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周急跌9宗或56.3%，成交量創14周新低，零成交屋苑上升至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大埔白石角Silicon Hill開售成市場焦點，次輪190伙全數沽清，搶去不少二手客源，而九龍區亦有多個新盤醞釀推售，凍結各區二手購買力；再加上周六暴雨影響睇樓人流，以及近日疫情有輕微反彈，社區出現多個爆疫群組，令買家外出睇樓意欲減低，二手成交量低位徘徊。

太古城本周末暫錄1宗成交，成交單位為漢宮閣中層H室，實用面積709方呎，成交價1,368萬元，業主持貨15年，帳面大賺943萬元。

太古城本周末暫錄1宗成交，成交單位為漢宮閣中層H室，實用面積709方呎，成交價1,368萬元，業主持貨15年，帳面大賺943萬元。

太古城周末錄1 帳面大賺943

港島區方面，中原地產太古城金星閣分行副區域營業董事張光耀表示，太古城6月至今錄得11宗成交，周末暫錄得1宗成交，新近成交單位為太古城漢宮閣中層H室，實用面積709方呎，建築面積806平方呎，三房間隔，望園景。業主以1,368萬元將單位易手，折合平均實用呎價19,295元。買家為用家，而原業主於2007年以425萬元買入上址，持貨15年，帳面獲利943萬元，單位升值222%

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，由中原促成的美孚新邨6期蘭秀道44號低層B室，實用面積1,110方呎，建築面積1,494方呎，三房套間隔，望街景，成交價1,398萬元，折合呎價12,595元。原業主於20183月以1,360萬元買入上址，持貨4年，帳面獲利38萬元，單位升值3%

沙田第一城本周末錄1宗成交，單位為24座低層E室，實用面積447方呎，成交價608萬元；原業主於4年前以668萬元買入單位，是次轉手帳面蝕60萬元。

沙田第一城本周末錄1宗成交，單位為24座低層E室，實用面積447方呎，成交價608萬元；原業主於4年前以668萬元買入單位，是次轉手帳面蝕60萬元。

沙田第一城周末僅錄1 帳蝕60

新界區方面，中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城周末僅錄得1宗成交，單位為24座低層E室，實用面積447方呎，建築面積562方呎，三房間隔，作價608萬元，平均呎價13,601元。原業主於20184月以668萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕60萬元，單位貶值9%

附表中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量 /按周升跌幅

平均實用呎()/按周升跌幅

平均建築呎價()

香港

太古城

1(-66.7%)

19295 (+4.2%)

16973

康怡花園

0(上周末4宗成交)

-

-

海怡半島

0(上周末1宗成交)

-

-

九龍

美孚新邨

1(無升跌)

12595(+7.8%)

9446

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

0(上周末1宗成交)

-

-

新都城

0(上周末1宗成交)

-

-

新界

沙田第一城

1(無升跌)

13601(-22.4%)

10819

嘉湖山莊

3(無升跌)

11047(-5.8%)

8300

映灣園

1(無升跌)

12000(-0.4%)

9000

 

合計

7(-56.3%)

-

-

綜合市場成交數據

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