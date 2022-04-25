樓市走勢｜新盤搶Fo分薄客源 十大屋苑周末買賣17宗 按周減37%

據利嘉閣地產分行網絡數據顯示，在過去的周末日（4月23日至24日）十大指標屋苑累錄17宗二手成交個案，較上周末（4月16日至17日）的27宗，減少37%。利嘉閣地產總裁廖偉強解釋，社交距離放寬後，樓市立竿見影，業主憧憬樓價逐步回升，心態亦開始轉強，不急於接受買家的還價，議價空間亦收窄；部分屋苑更有業主反價個案，令二手市場出現拉鋸局面。此外，發展商陸續推出大型焦點新盤，令不少買家的目光投向一手市場，而地產代理的人手亦集中在新盤的銷售。因此，二手市場未有如上周末般熱鬧。廖偉強又指，雖然二手屋苑成交微減，但與早前比較，仍然十分暢旺，成交亦明顯回升；估計買家接受市況向上的現實後，加快入市步伐，令二手成交穩步增加。