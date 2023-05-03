樓市走勢｜新盤買賣稍回氣 5月再衝 成交量看升幾多？

今年首季為樓市復甦初期，觀望多時的買家在通關後大舉入市，推動今年首季一手市場成交量超越3,500宗，按年大幅增加2.6倍。惟4月一手市場稍作回氣，全月只有約1,000宗成交，較3月約2,100宗急跌逾五成，但仍屬今年次高月份。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季一手市場消化不少購買力，而上月的復活節假期為本港防疫措施完全解除、兩地恢復全面通關後首個長假期，大批市民外遊，令到樓市急降溫。房屋局最新數據顯示，本港未來3至4年一手私人住宅潛在供應達10.7萬伙，再創新高，已落成而未售出現樓貨尾單位亦有1.8萬伙，亦屬2007年初後的新高。因此他相信，一手供應充裕下，發展商仍會積極推盤，5月一手表現料好過4月，成交量有機會回升至約1,500宗。而本周美國聯儲局將會最後一次加息，料刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。
4月僅3個全新盤開售
回顧4月僅3個全新盤開售，較3月減少1個，合共售出近500伙，佔同期整體銷量近一半。當中，華懋集團及港鐵(066)合作的何文田瑜一第1C期共售出約165伙，套現逾29億元，是4月最吸金新盤。會德豐地產的藍田KOKO MARE則是上月銷量最勁新盤，全月沽出約179伙，套現近15億元。連同其他樓盤，會德豐地產4月共賣出近190伙，套現逾28億元。
向來「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)上月亦售出近180伙，進賬逾15億元；包括大埔白石角University Hill於上周六(4月29日)首輪以價單推售的150伙，即日全數沽清。發展商打鐵趁熱，項目緊接本周四(4日)次輪發售216伙，第2B期共688伙亦接力本月登場。
9宗過億元「大刁」
另外，4月一手市場錄得約40宗樓價3,000萬元以上大額成交，涉資逾36億元，與3月57宗及逾40億元比較，分別回落30%及10%。
上月一手市場錄得9宗過億元「大刁」，其中由九龍倉(004)及南豐集團發展的山頂超級豪宅、有「亞洲樓王」之稱的MOUNT NICHOLSON，相隔逾1年再錄成交，透過招標方式以約5.77億元售出1幢洋房，呎價82,000元，屬本港今年最大宗一手交易。