樓市走勢｜新盤買賣稍回氣 5月再衝 成交量看升幾多？

今年首季為樓市復甦初期，觀望多時的買家在通關後大舉入市，推動今年首季一手市場成交量超越3,500宗，按年大幅增加2.6倍。惟4月一手市場稍作回氣，全月只有約1,000宗成交，較3月約2,100宗急跌逾五成，但仍屬今年次高月份。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季一手市場消化不少購買力，而上月的復活節假期為本港防疫措施完全解除、兩地恢復全面通關後首個長假期，大批市民外遊，令到樓市急降溫。房屋局最新數據顯示，本港未來3至4年一手私人住宅潛在供應達10.7萬伙，再創新高，已落成而未售出現樓貨尾單位亦有1.8萬伙，亦屬2007年初後的新高。因此他相信，一手供應充裕下，發展商仍會積極推盤，5月一手表現料好過4月，成交量有機會回升至約1,500宗。而本周美國聯儲局將會最後一次加息，料刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。

4 月僅 3 個全新盤開售

回顧4月僅3個全新盤開售，較3月減少1個，合共售出近500伙，佔同期整體銷量近一半。當中，華懋集團及港鐵(066)合作的何文田瑜一第1C期共售出約165伙，套現逾29億元，是4月最吸金新盤。會德豐地產的藍田KOKO MARE則是上月銷量最勁新盤，全月沽出約179伙，套現近15億元。連同其他樓盤，會德豐地產4月共賣出近190伙，套現逾28億元。