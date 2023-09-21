樓市走勢｜施永青神預言發展商要「蝕本賣樓」 地價確認下行趨勢

本港樓價跌勢加快，愈來愈多二手業主要蝕讓離場外，發展商更出現「蝕本賣樓」，例如建灝地產九龍城現樓住宅項目「文曜」周二(19日)公布首張價單，折實平均呎價18,488元，發展商稱是以低於每方呎成本約20,600元發售，坦言「賣一件、蝕一件」。事實上，中原集團創辦人施永青早在去年11月於其在《am730》專欄中表示預計發展商要蝕本賣樓。

施永青表示，發展商以「蝕本價」賣樓會陸續有來，先指出由於本港房地產市場已出現周期性轉變，樓市從2003年起就處於上升軌，縱使在2018、2019年出現短暫調整，不過其後好快回升，但市場估計是次回落時間將會較長，「並非3至5個禮拜，可能需要幾年調整」。