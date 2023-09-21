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地產
2023-09-21 17:18:07

樓市走勢｜施永青神預言發展商要「蝕本賣樓」 地價確認下行趨勢

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樓市走勢｜施永青神預言發展商要「蝕本賣樓」 地價確認下行趨勢

樓市走勢｜施永青神預言發展商要「蝕本賣樓」 地價確認下行趨勢

本港樓價跌勢加快，愈來愈多二手業主要蝕讓離場外，發展商更出現「蝕本賣樓」，例如建灝地產九龍城現樓住宅項目「文曜」周二(19)公布首張價單，折實平均呎價18,488元，發展商稱是以低於每方呎成本約20,600元發售，坦言「賣一件、蝕一件」。事實上，中原集團創辦人施永青早在去年11月於其在《am730》專欄中表示預計發展商要蝕本賣樓

施永青表示，發展商以「蝕本價」賣樓會陸續有來，先指出由於本港房地產市場已出現周期性轉變，樓市從2003年起處於上升軌，縱使在20182019年出現短暫調整，不過其後好快回升，但市場估計是次回落時間將會較長，「並非35個禮拜，可能需要幾年調整」。

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樓市走勢｜施永青神預言發展商要「蝕本賣樓」 地價確認下行趨勢 樓市走勢｜施永青神預言發展商要「蝕本賣樓」 地價確認下行趨勢

發展商為求賣出單位「會做嘢」

施永青指出，本港地價下行趨勢確認，以啟德地價為例，上周開標的啟德第2A2號及3號地皮以每方呎樓面地價約5,392元批出，屬啟德區住宅地皮樓面呎價歷來第三低，更創啟德地皮9年半新低價。資料顯示，啟德住宅地皮樓面呎價高位於2019年創出，為跑道區的第4C2號地盤(現為「天瀧」)，當年以每方呎19,636元批出，相比之下最新樓面呎價大幅低約72.5%。相比去年12月長江實業集團(1113)以87.03億元投得鄰近的啟德第2A4號、5(B)號及10號商住地皮，以最高可建面積約141.8萬方呎計，每方呎樓面地價6,138元，即是次開標地皮呎價低約12%。他說，發展商「出得呢個投地價，即意識到未來樓價有機會繼續下行」。另一邊廂，二手業主亦陸續減價，甚至蝕讓出售物業，對市場亦帶來影響。

對於發展商未來會否繼續要「蝕本賣樓」，施永青認為，發展商現時推盤要面對現實，「開價若然超過市場嘅承受能力，結果就賣唔出，賣唔出資金周轉更加困難」，故預計發展商為要賣出單位「會做嘢」，相信減價，蝕本價賣樓會陸續有來。

樓市走勢｜施永青神預言發展商要「蝕本賣樓」 地價確認下行趨勢

施永青表示，發展商以「蝕本價」賣樓預計將會成為趨勢。(資料圖片)

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