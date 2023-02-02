樓市走勢｜會德豐梁志堅：料今年樓價升5%至8% 豪宅看高一線

會德豐地產主席梁志堅表示，新冠疫情期間影響集團的銷售表現，不過他仍滿意去年的銷售成績。

會德豐地產主席梁志堅表示，新冠疫情期間影響集團的銷售表現，過去市道最暢旺時曾錄得一年銷售額約290億元，惟去年銷售成績稍遜，全年銷售金額降至接近100億元，不過他仍滿意去年的銷售成績。

今年賣樓目標 100 億元

展望集團今年銷售目標，梁志堅稱，早於10多年前已定下集團銷售額每年不少於100億元，但亦需要視乎市況，畢竟地產行業「無法離開」經濟環境，而他個人看好豪宅物業今年走勢，中港恢復通關下增加需求，有利供應稀少的豪宅物業。

梁志堅指出，每個行業均受疫情所影響，而現任特首已致力將本港經濟恢復，即使通關後短期內或未見成績，但相信「3個月後市況會蓬勃返」，對地產市場有信心，預計今年底樓價會有5%至8%的升幅。

負資產宗數料回落

美國最新加息0.25厘，梁志堅認為，是次加息幅度已較以往放緩，預期「加多兩、三次息口開始回落」，相信息口因素對樓市影響不大。至於去年第4季末負資產住宅按揭貸款宗數突破萬宗水平，錄得12,164宗，為2005年第1季後、18年以來最多，他坦言銀行對負資產數字都緊張，但認為不需要太擔心，宗數亦不算多，「銀行見到市民供得起，都俾佢繼續供落去」，估計宗數會回落。

啟德將興建約10,700個簡約公屋單位，梁志堅表示，該幅用地現正閒置，預計簡約公屋營運5年屬臨時性質。他稱，全港有10多間發展商在跑道區擁有發展項目，亦成立了啟德跑道區私人發展有限公司，將啟德跑道區打造為全新綜合多元化地段「Park Peninsula」；而政府亦承諾會改善區內交通配套。