樓市走勢｜本港積壓一手住宅達7.9萬伙 仲量聯行：料市場需5.4年消化

去年整體樓市低迷，住宅交易宗數創歷史新低，大部分發展商亦推遲一手項目開盤，令市場積存的未售出一手盤數量激增。仲量聯行今日(10日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，一手住宅供應已累積有79,000伙，按現時的銷售進度，發展商需要約5.4年，才可售出全數單位。
該行指，2022年9月已落成的未售出私人住宅單位數量激增至14,700伙，比過去3年平均每年10,800伙高出36%，而去年臨近年底時，住宅市場更趨淡靜，該數字預計於2022年12月超過16,000伙。截至去年11月底，待批預售樓花同意書的單位數量達到20,579伙，按年增加29%；同時，於2022年獲批預售樓花同意書的20,554伙中，有約10,000伙尚未售出。按過去3年每年平均14,568伙一手住宅銷售宗數計算，市場可能需要5.4年來消化目前已落成和建築中的未售出單位。
發展商或需擴大減幅促銷
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，大部分發展商於去年第4季度推遲一手項目開盤，已開盤項目銷售亦表現疲軟，相信農曆新年後推出的新盤數量將會激增，市場將需要較長時間消化供應。又由於新盤貨尾量上升，將加劇競爭，發展商難免要增加折讓幅度，以促銷單位。
經濟復甦初期 買家仍觀望
此外，仲量聯行研究部執行董事黃志輝稱，現時大多數潛在買家仍抱觀望態度，很可能在經濟復甦後初期對置業保持猶豫。儘管家庭收入中位數的改善及樓價下跌，抵消了部分按揭利率上升的影響，但負擔能力比率(假定每月按揭還款額/月收入中位數)在去年9月份仍處於68.6%的高位，明顯高於去年1月的59.7%，再加上低迷的經濟和疲弱的股市，將繼續打擊潛在買家的置業意欲和信心。
儘管內地與香港全面通關後的人才流入，會帶來住屋需求，但黃志輝認為，短期而言，南向資金流動可能會持續受到管控，在現行辣招下，住宅市場的供需平衡仍遙不可及。他又預期，中小型住宅資本價格於2023年將下跌約10%。