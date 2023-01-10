樓市走勢｜本港積壓一手住宅達7.9萬伙 仲量聯行：料市場需5.4年消化

去年整體樓市低迷，住宅交易宗數創歷史新低，大部分發展商亦推遲一手項目開盤，令市場積存的未售出一手盤數量激增。仲量聯行今日(10日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，一手住宅供應已累積有79,000伙，按現時的銷售進度，發展商需要約5.4年，才可售出全數單位。

該行指，2022年9月已落成的未售出私人住宅單位數量激增至14,700伙，比過去3年平均每年10,800伙高出36%，而去年臨近年底時，住宅市場更趨淡靜，該數字預計於2022年12月超過16,000伙。截至去年11月底，待批預售樓花同意書的單位數量達到20,579伙，按年增加29%；同時，於2022年獲批預售樓花同意書的20,554伙中，有約10,000伙尚未售出。按過去3年每年平均14,568伙一手住宅銷售宗數計算，市場可能需要5.4年來消化目前已落成和建築中的未售出單位。

發展商或需擴大減幅促銷 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，大部分發展商於去年第4季度推遲一手項目開盤，已開盤項目銷售亦表現疲軟，相信農曆新年後推出的新盤數量將會激增，市場將需要較長時間消化供應。又由於新盤貨尾量上升，將加劇競爭，發展商難免要增加折讓幅度，以促銷單位。