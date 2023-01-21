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地產
2023-01-21 18:00:00

樓市走勢｜東涌區本月二手急升！外區換樓客擲1130萬承接昇薈千呎三房

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樓市走勢｜東涌區本月二手急升！外區換樓客擲1130萬承接昇薈千呎三房

樓市走勢｜東涌區本月二手急升！外區換樓客擲1130萬承接昇薈千呎三房

今年樓市開局回暖，筍盤急速消化，不少買家積極追趕平盤，農曆新年前夕二手成交仍然活躍。中原地產東涌昇薈第一分行市務經理黃宏超指，東涌區本月累錄40宗二手成交，已超越上月全月，預計農曆新年長假後，購買力將會大爆發。

黃宏超表示，昇薈8座高層B室，實用面積約1,033方呎，採三房套房連儲物套房間隔。單位附帶雅致裝修，原業主自用，保養良好，新近獲外區換樓客垂青，議價30萬元，即拍板以1,130萬元承接，呎價約10,939元。

原業主於20139789萬元一手買入單位，持貨9年多沽出，帳面獲利341萬元，單位期內升值約43%

樓市走勢｜東涌區本月二手急升！外區換樓客擲1130萬承接昇薈千呎三房

東堤灣畔兩房放盤2日速沽。(資料圖片)

東堤灣畔兩房放盤2日速沽

中原產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌稱，東堤灣畔8座中層E室，實用面積約527方呎，兩房間隔。原叫價690萬元，放盤2日火速獲承接，減價15萬元或約2%，以675萬元沽出，呎價約12,808元。

林溢斌透露，買家為上車客，睇樓兩個月一直未遇到心水盤，直至參觀上述新放盤，即被全屋新裝修吸引，合用之餘又可節省裝修費及時間，加上景觀開揚，環境寧靜，一睇即中，立即承接。

原業主早於1999年中以268萬元一手買入單位，持貨23年半沽出，帳面獲利407萬元，單位期內升值約1.5 

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