樓市走勢｜東涌區本月二手急升！外區換樓客擲1130萬承接昇薈千呎三房

黃宏超表示，昇薈8座高層B室，實用面積約1,033方呎，採三房套房連儲物套房間隔。單位附帶雅致裝修，原業主自用，保養良好，新近獲外區換樓客垂青，議價30萬元，即拍板以1,130萬元承接，呎價約10,939元。

東堤灣畔兩房放盤 2 日速沽

中原產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌稱，東堤灣畔8座中層E室，實用面積約527方呎，兩房間隔。原叫價690萬元，放盤2日火速獲承接，減價15萬元或約2%，以675萬元沽出，呎價約12,808元。

林溢斌透露，買家為上車客，睇樓兩個月一直未遇到心水盤，直至參觀上述新放盤，即被全屋新裝修吸引，合用之餘又可節省裝修費及時間，加上景觀開揚，環境寧靜，一睇即中，立即承接。

原業主早於1999年中以268萬元一手買入單位，持貨23年半沽出，帳面獲利407萬元，單位期內升值約1.5倍 。