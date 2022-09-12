樓市走勢｜業主讓步 買家加快入市 中原十大屋苑中秋長假期錄19宗成交

中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周急升一倍，創3周新高，而中秋節3天假期則共錄19宗成交(詳見附表)，交投暢旺。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末正值中秋佳節，未有影響買家入市氣氛，港九新界各區均錄得交投，成交分佈亦平均，二手業主開始讓步擴大議幅，吸引觀望多時的買家，只要遇上合理價放盤即加快入市，可見樓價正尋底。此外，市場利淡消息早已出現並正在消化，只要防疫措施進一步放寬，通關有望，經濟將即時復甦，樓價便尋底成功。

太古城三房劈減 282 萬沽 原業主仍帳賺近 4 球

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄5宗成交，本周末錄2宗交投，包括泰山閣高層C 室，實用面積722方呎，三房兩廁間隔，向東南望街景，附雅緻裝修，最初叫價1,500萬元，現大幅減價282萬元，以1,218萬元易手，平均實用呎價16,870元。原業主於2013年12月以820萬元買入上址，現轉手帳面獲利398萬元，單位升值49%。

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，同區一手新盤鎖起大批購買力，令區內二手交投持續放慢，業主議價空間已擴大1%至7%，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交。至於九龍區，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，十大指標屋苑之一的麗港城本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗，而本月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價12,834元。