樓市走勢｜業主讓步 買家加快入市 中原十大屋苑中秋長假期錄19宗成交

中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周急升一倍，創3周新高，而中秋節3天假期則共錄19宗成交(詳見附表)，交投暢旺。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末正值中秋佳節，未有影響買家入市氣氛，港九新界各區均錄得交投，成交分佈亦平均，二手業主開始讓步擴大議幅，吸引觀望多時的買家，只要遇上合理價放盤即加快入市，可見樓價正尋底。此外，市場利淡消息早已出現並正在消化，只要防疫措施進一步放寬，通關有望，經濟將即時復甦，樓價便尋底成功。
太古城三房劈減282萬沽 原業主仍帳賺近4球
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄5宗成交，本周末錄2宗交投，包括泰山閣高層C 室，實用面積722方呎，三房兩廁間隔，向東南望街景，附雅緻裝修，最初叫價1,500萬元，現大幅減價282萬元，以1,218萬元易手，平均實用呎價16,870元。原業主於2013年12月以820萬元買入上址，現轉手帳面獲利398萬元，單位升值49%。
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，同區一手新盤鎖起大批購買力，令區內二手交投持續放慢，業主議價空間已擴大1%至7%，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交。至於九龍區，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，十大指標屋苑之一的麗港城本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗，而本月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價12,834元。
附表: 中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量
/按周升跌幅
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中秋節三天
假期成交量
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平均實用呎價(元)
/按周升跌幅
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平均建築
呎價(元)
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香港
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太古城
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2(上周1宗成交)
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2
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17570(-)
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-
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康怡花園
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0(上周1宗成交)
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0
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-
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-
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海怡半島
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0(無升跌)
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0
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-
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-
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九龍
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美孚新邨
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3(上周0宗成交)
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3
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11785(-)
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8840
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麗港城
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2(+100%)
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2
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13152(+13.1%)
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10465
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黃埔花園
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2(上周0宗成交)
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2
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14110(-)
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12223
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新都城
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2(-33.3%)
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5
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14525(-14%)
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10540
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新界
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沙田第一城
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3(+50%)
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3
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15121(-5.2%)
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12037
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嘉湖山莊
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2(+100%)
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2
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10275(-6.5%)
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7887
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映灣園
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0(無升跌)
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0
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-
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-
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合計
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16(+100%)
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19
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註: 綜合市場成交數據