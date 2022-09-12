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地產
2022-09-12 18:10:52

樓市走勢｜業主讓步 買家加快入市 中原十大屋苑中秋長假期錄19宗成交

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減價盤湧現，買家積極入市「執筍盤」，中原地產十大屋苑在中秋節3天長假期共錄19宗成交，交投暢旺。(資料圖片)

減價盤湧現，買家積極入市「執筍盤」，中原地產十大屋苑在中秋節3天長假期共錄19宗成交，交投暢旺。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周急升倍，創3周新高，而中秋節3天假期則共錄19宗成交(詳見附表)，交投暢旺。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末正值中秋佳節，未有影響買家入市氣氛，港九新界各區均錄得交投，成交分佈亦平均，二手業主開始讓步擴大議幅，吸引觀望多時的買家，只要遇上合理價放盤即加快入市，可見樓價正尋底。此外，市場利淡消息早已出現並正在消化，只要防疫措施進一步放寬，通關有望，經濟將即時復甦，樓價便尋底成功。

太古城9月份暫錄5宗成交，包括泰山閣高層C 室，實用面積722方呎，三房附雅裝，大幅減價282萬元後，以1,218萬元易手，原業主帳面大賺398萬元離場。(資料圖片)

太古城9月份暫錄5宗成交，包括泰山閣高層C 室，實用面積722方呎，三房附雅裝，大幅減價282萬元後，以1,218萬元易手，原業主帳面大賺398萬元離場。(資料圖片)

太古城三房劈減282萬沽 原業主仍帳賺近4

港島區方面中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄5宗成交，本周末錄2宗交投，包括泰山閣高層室，實用面積722方呎，三房兩廁間隔，向東南望街景，附雅緻裝修，叫價1,500萬元，現大幅減價282萬元，1,218萬元易，平均實用呎價16,870原業主於201312月以820萬元買入上址，現轉手帳面獲利398萬元，單位升值49%
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，同區一手新盤鎖起大批購買力，令區內二手交投持續放慢，業主議價空間已擴大1%7%，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交。至於九龍區，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，十大指標屋苑之一的麗港城本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗，而本月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價12,834元。

附表中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

中秋節三天

假期成交量

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

2(上周1宗成交)

2

17570(-)

-

康怡花園

0(上周1宗成交)

0

-

-

海怡半島

0(無升跌)

0

-

-

九龍

美孚新邨

3(上周0宗成交)

3

11785(-)

8840

麗港城

2(+100%)

2

13152(+13.1%)

10465

黃埔花園

2(上周0宗成交)

2

14110(-)

12223

新都城

2(-33.3%)

5

14525(-14%)

10540

新界

沙田第一城

3(+50%)

3

15121(-5.2%)

12037

嘉湖山莊

2(+100%)

2

10275(-6.5%)

7887

映灣園

0(無升跌)

0

-

-

 

合計

16(+100%)

19

-

-

綜合市場成交數據

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